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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6777677867796780

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:29

  greenozon написав:
  curiousobro написав:Вчера так 4 алкомагазина обошел.
Нашел таки нужный


охотнікі за м-ці-ці-шками
алго-спорт-орієнтація єтіть :)

треба придумати вай-вай MCC сканнр - наводи - а він тобі код видає!

Знову Ви за старе...думав пішли на поправку.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 15 лют, 2019 23:51, всього редагувалось 1 раз.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:48

Re: Альфа-Банк

  Олег1964 написав:Сладости - x40 бонусов, Цветы - x40 бонусов.

То есть если говорить не на беличьем, а по человечески - 20% грязными. Причем потом еще надо подбирать сумму, чтобы это потом обменять. А та же А-банка предлагает по цветам те же яйца, но деньги сразу как накопишь 10 грн. и это за кредитные с полноценным грэйсом. В общем я так понимаю, что тем у кого есть не только аллыны карты, реальный смысл этой "ореховой забавы" лишь в том чтобы заюзать "редкую" категорию под повышенный %. Для ежедневного же использования по "простым" категориям есть масса более интересных продуктов в др. банках.
Меня же пока аллыны категории не заинтересовали - поэтому Максимка и дальше делит полку с моней и бегемотом
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:25

  Flamingo написав:
  Олег1964 написав:Сладости - x40 бонусов, Цветы - x40 бонусов.

То есть если говорить не на беличьем, а по человечески - 20% грязными. Причем потом еще надо подбирать сумму, чтобы это потом обменять. А та же А-банка предлагает по цветам те же яйца, но деньги сразу как накопишь 10 грн. и это за кредитные с полноценным грэйсом. В общем я так понимаю, что тем у кого есть не только аллыны карты, реальный смысл этой "ореховой забавы" лишь в том чтобы заюзать "редкую" категорию под повышенный %. Для ежедневного же использования по "простым" категориям есть масса более интересных продуктов в др. банках.
Меня же пока аллыны категории не заинтересовали - поэтому Максимка и дальше делит полку с моней и бегемотом

Кому как.
В этом месяце по ореховой программе банк мне вернул две покупки - одну на 92 грн., вторую на 824 грн. Причем пользовался кредитными деньгами.
У меня тоже есть и пользуюсь интересными картами других банков.
А что за карта А-Банка? На их сайте не могу найти такую интересную.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:48

Re: Альфа-Банк

Ссылка на тарифы «Сomfort»/ «Ultra»/ «Platinum Black» (в тому числі для отримання заробітної плати) https://alfabank.ua/upload/Tarrifs%20%D0%A1omfort%20Ultra%20Black%20_15.02.19.pdf - не рабочая.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:53

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:В общем я так понимаю, что тем у кого есть не только аллыны карты, реальный смысл этой "ореховой забавы" лишь в том чтобы заюзать "редкую" категорию под повышенный %

Это же очевидно :)

Как там в поговорке - если вам не нравятся змеи, то вы просто не умеете их готовить.

Вот вчерась затарилсо алкоголем и сладостями по 20% кб в 2х месячный грейс.

Кому от этого плохо?
Верно. Тому кто не успел.

не понимаю зачем выбирать ИЛИ, если можно делать И :)
Все продукты нужны и важны
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:35

  curiousobro написав:Вот вчерась затарилсо алкоголем и сладостями по 20% кб в 2х месячный грейс.

Рассрочка чтоль?
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:36

Олег1964 ))))А что за карта А-Банка? На их сайте не могу найти такую интересную/(((((А на сайте и нету ничего. Про неё на ветке Абанки только прочесть можно, и что и почём.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:58

  Дядя Дима написав:Олег1964 ))))А что за карта А-Банка? На их сайте не могу найти такую интересную/(((((А на сайте и нету ничего. Про неё на ветке Абанки только прочесть можно, и что и почём.

25000 слід депо в братків відкрити і дають іменну Уні з кишмишем на кредитні і свої по категоріях як колись в Монобанди на старті було.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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