Знову Ви за старе...думав пішли на поправку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:29
Знову Ви за старе...думав пішли на поправку.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 15 лют, 2019 23:51, всього редагувалось 1 раз.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:48
Re: Альфа-Банк
То есть если говорить не на беличьем, а по человечески - 20% грязными. Причем потом еще надо подбирать сумму, чтобы это потом обменять. А та же А-банка предлагает по цветам те же яйца, но деньги сразу как накопишь 10 грн. и это за кредитные с полноценным грэйсом. В общем я так понимаю, что тем у кого есть не только аллыны карты, реальный смысл этой "ореховой забавы" лишь в том чтобы заюзать "редкую" категорию под повышенный %. Для ежедневного же использования по "простым" категориям есть масса более интересных продуктов в др. банках.
Меня же пока аллыны категории не заинтересовали - поэтому Максимка и дальше делит полку с моней и бегемотом
Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:25
Кому как.
В этом месяце по ореховой программе банк мне вернул две покупки - одну на 92 грн., вторую на 824 грн. Причем пользовался кредитными деньгами.
У меня тоже есть и пользуюсь интересными картами других банков.
А что за карта А-Банка? На их сайте не могу найти такую интересную.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:48
Re: Альфа-Банк
Ссылка на тарифы «Сomfort»/ «Ultra»/ «Platinum Black» (в тому числі для отримання заробітної плати)
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:53
Re: Альфа-Банк
Это же очевидно
Как там в поговорке - если вам не нравятся змеи, то вы просто не умеете их готовить.
Вот вчерась затарилсо алкоголем и сладостями по 20% кб в 2х месячный грейс.
Кому от этого плохо?
Верно. Тому кто не успел.
не понимаю зачем выбирать ИЛИ, если можно делать И
Все продукты нужны и важны
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:35
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:36
Олег1964 ))))А что за карта А-Банка? На их сайте не могу найти такую интересную/(((((А на сайте и нету ничего. Про неё на ветке Абанки только прочесть можно, и что и почём.
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:58
25000 слід депо в братків відкрити і дають іменну Уні з кишмишем на кредитні і свої по категоріях як колись в Монобанди на старті було.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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