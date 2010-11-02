Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:48

Олег1964 написав: Сладости - x40 бонусов, Цветы - x40 бонусов. Сладости - x40 бонусов, Цветы - x40 бонусов.

То есть если говорить не на беличьем, а по человечески - 20% грязными. Причем потом еще надо подбирать сумму, чтобы это потом обменять. А та же А-банка предлагает по цветам те же яйца, но деньги сразу как накопишь 10 грн. и это за кредитные с полноценным грэйсом. В общем я так понимаю, что тем у кого есть не только аллыны карты, реальный смысл этой "ореховой забавы" лишь в том чтобы заюзать "редкую" категорию под повышенный %. Для ежедневного же использования по "простым" категориям есть масса более интересных продуктов в др. банках.Меня же пока аллыны категории не заинтересовали - поэтому Максимка и дальше делит полку с моней и бегемотом