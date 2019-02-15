Додано: Суб 16 лют, 2019 09:24

curiousobro написав: Flamingo написав: В общем я так понимаю, что тем у кого есть не только аллыны карты, реальный смысл этой "ореховой забавы" лишь в том чтобы заюзать "редкую" категорию под повышенный % В общем я так понимаю, что тем у кого есть не только аллыны карты, реальный смысл этой "ореховой забавы" лишь в том чтобы заюзать "редкую" категорию под повышенный %

Это же очевидно



Как там в поговорке - если вам не нравятся змеи, то вы просто не умеете их готовить.



Вот вчерась затарилсо алкоголем и сладостями по 20% кб в 2х месячный грейс.



Кому от этого плохо?

Верно. Тому кто не успел.



не понимаю зачем выбирать ИЛИ, если можно делать И

Все продукты нужны и важны Это же очевидноКак там в поговорке - если вам не нравятся змеи, то вы просто не умеете их готовить.Вот вчерась затарилсо алкоголем и сладостями по 20% кб в 2х месячный грейс.Кому от этого плохо?Верно. Тому кто не успел.не понимаю зачем выбирать ИЛИ, если можно делать ИВсе продукты нужны и важны

В принципе с вами согласен. Но есть нюансы. У каждого из нас свои привычки, наклонной Ти, предпочтения и образ жизни. И под них подбирается тот или иной банковский продукт. И вполне возможна ситуация, когда с изменением банковской политики, тарифов, условий на рынке - продукт становится просто не интересен. И тут дело даже не в умении или не умении его готовить. Оформляя пакет ультру - я чётко понимал что он под депо, Максимка - под рассрочки, кафе, иногда - заправки, и страховочно - продукты (бывают случаи когда на сима Платинум денег меньше чем покупок). Причём эти же категории использовали за границей (к примеру в странах с экзотической валютой чтобы не платить симе 1% за конверт или в той же Испании, когда траты по платине превысили экв. 20000 грн., а отдых ещё не закончился). Вот в ближайшую РД перейдут к погашению три последние платежа по рассрочка сделанным в евро на Тенерифе. А любимые рулетики с маком моего внука покупались еженедельно по нескольку раз. То есть Максимка все время стабильно был в моем кошельке.Но случилось то что случилось и дело тут уже даже не в том, что я не умею "кешью" готовить - сам алгоритм мне полностью понятен, просто чем больше я смотрю на карту (и читаю на форуме кто и как удачно её применяет), тем больше понимаю, что я просто больше не вхожу в целевую аудиторию, для которой теперь предназначена данная карта. Судите сами:- цветы - покупал в прошлом и этом месяце. В прошлом - у Аллы их не было. В этом 20% у мони и абанки деньгами. А у абанки получение КБ ещё и сразу как набрал 10 грн.- драгоценности - тут вообще мимо, не моя категория - дочки не любят безделушки, внучка маленькая - 3 мес, жене в последние раз пять заказывал у знакомого ювелира из моего золота и тот дизайн, который она согласовала. Оплата не картой. По деньгам получается гораздо дешевле чем КБ Аллы- сладости - очень узкая категория - в своём городе такой мсс не нашел- алкоголь - тот ром что я люблю - в Украине не продаётся. Когда бываю где он продаётся - беру обязательно. Тот ром, что продаётся в Украине и я его могу пить не продаётся в виномаркетах. Заказываю его ящик с доставкой через интернет. МСС там не тот. Имеющиеся в настоящее время запасы разного другого алкоголя в моем баре (на случай гостей или просто сделать себе Дайкири) вполне достаточны и пополнения не требовали- спортивную одежду и обувь предпочитаю покупать на амазоне и др. ресурсах - обычно летом (полугодовая распродажа) и осенью (чёрная пятница). Ценники в местных спорт-офи-магазах мне кажутся очень завышенными.- кафе, рестораны - был близок чтобы получить первые орешки - 14.02 в суши-баре с женой поужинали на 418 грн. Теоретически можно было оплатить максимкой, но суммы бонусов для вывода не достаточно. Какой набор категорий будет в следующем месяце - не понятно. А как я выше писал - пока из того что было все мимо. Плюс скоро РД - то есть сумму все равно гасить. Поэтому получению 10% грязными орешками (8% КБ чистыми) у Аллы предпочёл 5% чистыми бонусами у симы (как раз нужно коммунальные платить).- по имеющимся категориям по которым "повышенные" орехи преобразуются в 2-5% грязными не интересуют в принципе, поскольку перекрываются КБ других банков.В общем я конечно не закрываю карту как в свое время идейную білявку и карта ждёт возможного применения. Но на полке. Потому как пока аллыны орехи мне не "смакують". Или говоря математическим языком - пока мои оплаты картой и "орешки" лежат в "непересекающихся плоскостях".А постоянное место Максимки в кошельке, на случай если сумма покупок в Ашане или Метро в рабочие дни вдруг превысит остаток своих на симыной платине, заняла Б5 - бралась в прошлом году чисто под коммунальные акцию и весь январь пролежала без дела, а теперь вот перешла в основной состав.Понимаю, что "моя история" это всего лишь частный случай, и "коневодам" от Альфы на неё глубоко наплевать, но в моем случае их марХетинговые изменения по сути привели к "минус одному" довольно активному пользователю их продукта. И все по сути из-за того что целевая аудитория таких как я ими оказалась не охваченна