Знову Ви за старе...думав пішли на поправку.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:29
Знову Ви за старе...думав пішли на поправку.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 15 лют, 2019 23:51, всього редагувалось 1 раз.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:48
Re: Альфа-Банк
То есть если говорить не на беличьем, а по человечески - 20% грязными. Причем потом еще надо подбирать сумму, чтобы это потом обменять. А та же А-банка предлагает по цветам те же яйца, но деньги сразу как накопишь 10 грн. и это за кредитные с полноценным грэйсом. В общем я так понимаю, что тем у кого есть не только аллыны карты, реальный смысл этой "ореховой забавы" лишь в том чтобы заюзать "редкую" категорию под повышенный %. Для ежедневного же использования по "простым" категориям есть масса более интересных продуктов в др. банках.
Меня же пока аллыны категории не заинтересовали - поэтому Максимка и дальше делит полку с моней и бегемотом
Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:25
Кому как.
В этом месяце по ореховой программе банк мне вернул две покупки - одну на 92 грн., вторую на 824 грн. Причем пользовался кредитными деньгами.
У меня тоже есть и пользуюсь интересными картами других банков.
А что за карта А-Банка? На их сайте не могу найти такую интересную.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:48
Re: Альфа-Банк
Ссылка на тарифы «Сomfort»/ «Ultra»/ «Platinum Black» (в тому числі для отримання заробітної плати)
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:53
Re: Альфа-Банк
Это же очевидно
Как там в поговорке - если вам не нравятся змеи, то вы просто не умеете их готовить.
Вот вчерась затарилсо алкоголем и сладостями по 20% кб в 2х месячный грейс.
Кому от этого плохо?
Верно. Тому кто не успел.
не понимаю зачем выбирать ИЛИ, если можно делать И
Все продукты нужны и важны
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:35
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:36
Олег1964 ))))А что за карта А-Банка? На их сайте не могу найти такую интересную/(((((А на сайте и нету ничего. Про неё на ветке Абанки только прочесть можно, и что и почём.
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:58
25000 слід депо в братків відкрити і дають іменну Уні з кишмишем на кредитні і свої по категоріях як колись в Монобанди на старті було.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 16 лют, 2019 09:24
В принципе с вами согласен. Но есть нюансы . У каждого из нас свои привычки, наклонной Ти, предпочтения и образ жизни. И под них подбирается тот или иной банковский продукт. И вполне возможна ситуация, когда с изменением банковской политики, тарифов, условий на рынке - продукт становится просто не интересен. И тут дело даже не в умении или не умении его готовить. Оформляя пакет ультру - я чётко понимал что он под депо, Максимка - под рассрочки, кафе, иногда - заправки, и страховочно - продукты (бывают случаи когда на сима Платинум денег меньше чем покупок). Причём эти же категории использовали за границей (к примеру в странах с экзотической валютой чтобы не платить симе 1% за конверт или в той же Испании, когда траты по платине превысили экв. 20000 грн., а отдых ещё не закончился ). Вот в ближайшую РД перейдут к погашению три последние платежа по рассрочка сделанным в евро на Тенерифе. А любимые рулетики с маком моего внука покупались еженедельно по нескольку раз. То есть Максимка все время стабильно был в моем кошельке.
Но случилось то что случилось и дело тут уже даже не в том, что я не умею "кешью" готовить - сам алгоритм мне полностью понятен, просто чем больше я смотрю на карту (и читаю на форуме кто и как удачно её применяет), тем больше понимаю, что я просто больше не вхожу в целевую аудиторию, для которой теперь предназначена данная карта. Судите сами:
- цветы - покупал в прошлом и этом месяце. В прошлом - у Аллы их не было. В этом 20% у мони и абанки деньгами. А у абанки получение КБ ещё и сразу как набрал 10 грн.
- драгоценности - тут вообще мимо, не моя категория - дочки не любят безделушки, внучка маленькая - 3 мес, жене в последние раз пять заказывал у знакомого ювелира из моего золота и тот дизайн, который она согласовала. Оплата не картой. По деньгам получается гораздо дешевле чем КБ Аллы
- сладости - очень узкая категория - в своём городе такой мсс не нашел
- алкоголь - тот ром что я люблю - в Украине не продаётся. Когда бываю где он продаётся - беру обязательно. Тот ром, что продаётся в Украине и я его могу пить не продаётся в виномаркетах. Заказываю его ящик с доставкой через интернет. МСС там не тот. Имеющиеся в настоящее время запасы разного другого алкоголя в моем баре (на случай гостей или просто сделать себе Дайкири) вполне достаточны и пополнения не требовали
- спортивную одежду и обувь предпочитаю покупать на амазоне и др. ресурсах - обычно летом (полугодовая распродажа) и осенью (чёрная пятница). Ценники в местных спорт-офи-магазах мне кажутся очень завышенными.
- кафе, рестораны - был близок чтобы получить первые орешки - 14.02 в суши-баре с женой поужинали на 418 грн. Теоретически можно было оплатить максимкой, но суммы бонусов для вывода не достаточно. Какой набор категорий будет в следующем месяце - не понятно. А как я выше писал - пока из того что было все мимо. Плюс скоро РД - то есть сумму все равно гасить. Поэтому получению 10% грязными орешками (8% КБ чистыми) у Аллы предпочёл 5% чистыми бонусами у симы (как раз нужно коммунальные платить).
- по имеющимся категориям по которым "повышенные" орехи преобразуются в 2-5% грязными не интересуют в принципе, поскольку перекрываются КБ других банков.
В общем я конечно не закрываю карту как в свое время идейную білявку и карта ждёт возможного применения. Но на полке. Потому как пока аллыны орехи мне не "смакують". Или говоря математическим языком - пока мои оплаты картой и "орешки" лежат в "непересекающихся плоскостях".
А постоянное место Максимки в кошельке, на случай если сумма покупок в Ашане или Метро в рабочие дни вдруг превысит остаток своих на симыной платине, заняла Б5 - бралась в прошлом году чисто под коммунальные акцию и весь январь пролежала без дела, а теперь вот перешла в основной состав.
Понимаю, что "моя история" это всего лишь частный случай, и "коневодам" от Альфы на неё глубоко наплевать, но в моем случае их марХетинговые изменения по сути привели к "минус одному" довольно активному пользователю их продукта. И все по сути из-за того что целевая аудитория таких как я ими оказалась не охваченна
|