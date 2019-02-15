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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6778677967806781

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:27

Re: Альфа-Банк

ИМХО каждый банк когда делает продукт рассчитывает сколько процентов в среднем возвращает клиентам по КБ. на начале старта дают клиентам побольше. когда продукт раскручен зажимать начинают.
если горх декларирует что для них граничная планка 1,2% то интересно какого показателя стремятся добиться коневоды?
mephala
 
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Подякували: 579 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:51

  Flamingo написав:
  curiousobro написав:
  Flamingo написав:В общем я так понимаю, что тем у кого есть не только аллыны карты, реальный смысл этой "ореховой забавы" лишь в том чтобы заюзать "редкую" категорию под повышенный %

Это же очевидно :)

Как там в поговорке - если вам не нравятся змеи, то вы просто не умеете их готовить.

Вот вчерась затарилсо алкоголем и сладостями по 20% кб в 2х месячный грейс.

Кому от этого плохо?
Верно. Тому кто не успел.

не понимаю зачем выбирать ИЛИ, если можно делать И :)
Все продукты нужны и важны


- спортивную одежду и обувь предпочитаю покупать на амазоне и др. ресурсах - обычно летом (полугодовая распродажа) и осенью (чёрная пятница). Ценники в местных спорт-офи-магазах мне кажутся очень завышенными.

- по имеющимся категориям по которым "повышенные" орехи преобразуются в 2-5% грязными не интересуют в принципе, поскольку перекрываются КБ других банков.


В период скидок в украинских магазинах типа Адидас или Коламбия можно купить классные вещи по смешным ценам. Что, например, я и сделал в этом месяце.

Потом. Сколько денег нужно занести в сыму или а-банку на депозит, чтобы дали типа интересную карту?

И еще. Сколько банок в Украине вам вернут 1000 грн. в виде кешбэка?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:02

Карта комфорт от Фгво. Зашли деньги через р2р. Когда можно тратить?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:17

  novichok написав:Карта комфорт от Фгво. Зашли деньги через р2р. Когда можно тратить?

Сразу.
Сибарит
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  #<1 ... 6778677967806781
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