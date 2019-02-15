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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:27
ИМХО каждый банк когда делает продукт рассчитывает сколько процентов в среднем возвращает клиентам по КБ. на начале старта дают клиентам побольше. когда продукт раскручен зажимать начинают.
если горх декларирует что для них граничная планка 1,2% то интересно какого показателя стремятся добиться коневоды?
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mephala
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Додано: Суб 16 лют, 2019 12:51
Flamingo написав: curiousobro написав: Flamingo написав:
В общем я так понимаю, что тем у кого есть не только аллыны карты, реальный смысл этой "ореховой забавы" лишь в том чтобы заюзать "редкую" категорию под повышенный %
Это же очевидно
Как там в поговорке - если вам не нравятся змеи, то вы просто не умеете их готовить.
Вот вчерась затарилсо алкоголем и сладостями по 20% кб в 2х месячный грейс.
Кому от этого плохо?
Верно. Тому кто не успел.
не понимаю зачем выбирать ИЛИ, если можно делать И
Все продукты нужны и важны
- спортивную одежду и обувь предпочитаю покупать на амазоне и др. ресурсах - обычно летом (полугодовая распродажа) и осенью (чёрная пятница). Ценники в местных спорт-офи-магазах мне кажутся очень завышенными.
- по имеющимся категориям по которым "повышенные" орехи преобразуются в 2-5% грязными не интересуют в принципе, поскольку перекрываются КБ других банков.
В период скидок в украинских магазинах типа Адидас или Коламбия можно купить классные вещи по смешным ценам. Что, например, я и сделал в этом месяце.
Потом. Сколько денег нужно занести в сыму или а-банку на депозит, чтобы дали типа интересную карту?
И еще. Сколько банок в Украине вам вернут 1000 грн. в виде кешбэка?
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Олег1964
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Додано: Суб 16 лют, 2019 13:02
Карта комфорт от Фгво. Зашли деньги через р2р. Когда можно тратить?
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novichok
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Додано: Суб 16 лют, 2019 13:17
novichok написав:
Карта комфорт от Фгво. Зашли деньги через р2р. Когда можно тратить?
Сразу.
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Сибарит
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