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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6778677967806781

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:27

Re: Альфа-Банк

ИМХО каждый банк когда делает продукт рассчитывает сколько процентов в среднем возвращает клиентам по КБ. на начале старта дают клиентам побольше. когда продукт раскручен зажимать начинают.
если горх декларирует что для них граничная планка 1,2% то интересно какого показателя стремятся добиться коневоды?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:51

  Flamingo написав:
  curiousobro написав:
  Flamingo написав:В общем я так понимаю, что тем у кого есть не только аллыны карты, реальный смысл этой "ореховой забавы" лишь в том чтобы заюзать "редкую" категорию под повышенный %

Это же очевидно :)

Как там в поговорке - если вам не нравятся змеи, то вы просто не умеете их готовить.

Вот вчерась затарилсо алкоголем и сладостями по 20% кб в 2х месячный грейс.

Кому от этого плохо?
Верно. Тому кто не успел.

не понимаю зачем выбирать ИЛИ, если можно делать И :)
Все продукты нужны и важны


- спортивную одежду и обувь предпочитаю покупать на амазоне и др. ресурсах - обычно летом (полугодовая распродажа) и осенью (чёрная пятница). Ценники в местных спорт-офи-магазах мне кажутся очень завышенными.

- по имеющимся категориям по которым "повышенные" орехи преобразуются в 2-5% грязными не интересуют в принципе, поскольку перекрываются КБ других банков.


В период скидок в украинских магазинах типа Адидас или Коламбия можно купить классные вещи по смешным ценам. Что, например, я и сделал в этом месяце.

Потом. Сколько денег нужно занести в сыму или а-банку на депозит, чтобы дали типа интересную карту?

И еще. Сколько банок в Украине вам вернут 1000 грн. в виде кешбэка?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:02

Карта комфорт от Фгво. Зашли деньги через р2р. Когда можно тратить?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:17

  novichok написав:Карта комфорт от Фгво. Зашли деньги через р2р. Когда можно тратить?

Сразу.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:21

  novichok написав:Карта комфорт от Фгво. Зашли деньги через р2р. Когда можно тратить?

Як тратити, це ж карта для зняття пари гривень...до 30К в місяць.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:59

Re: Альфа-Банк

  Олег1964 написав:В период скидок в украинских магазинах типа Адидас или Коламбия можно купить классные вещи по смешным ценам. Что, например, я и сделал в этом месяце.

Не спорю. Возможно. НО привык отовариваться данным "материалом", в другом месте. Кстати тоже недорого. А в Адидасе у меня даже постоянная скидка когда-то была 20%, распространявшаяся даже на акционный товар. Но только на распродажах то что мне нравилось - размеры были лишь или маленькие, или огромные, а то что было моего размера было не моего фасона. Тут на вкус и цвет...
  Олег1964 написав:Потом. Сколько денег нужно занести в сыму или а-банку на депозит, чтобы дали типа интересную карту?

На симу пол-ляма, но именно на дату выдачи карты - потом снижается до фонда. Грамотно управляя своим денежными потоками - достичь этого не сложно. Причем вначале заносится на себя, потом на жену - в итоге 2 карты примерно за те же деньги (на самом деле карт больше чем 2 - в валюте тоже есть - но ежемесячно используются не больше 2). К тому же % ставки симы вполне стали конкурентны - так что "занос" тоже идет не "вхолостую". Поэтому ИМХО - эти карты стоят того, чтобы "занестись". Даже с учетом ухудшающихся условий с марта, при которых за пол-ляма - платина получится лишь в виде допки к мастеру за 700 грн. в год. К тому же после активного пользования депо Платины жены - Сима ей уже выпустила еще и зарплатную платину всего за 300 грн. в год. То есть одну карту уже можно будет не перевыпускать.
На а-банку - вход всего за 25к на полгода. Но после того как они поднимали ставки у меня там уже раза в 4 больше под 18,5% накопилось ;). Так что по ним как раз нет проблемы заноса. Там проблема в другом - программа расчитана лишь до конца августа - как будет дальше - посмотрим.
  Олег1964 написав:И еще. Сколько банок в Украине вам вернут 1000 грн. в виде кешбэка?

Сима и Тася - точно дают - 2-3 карты этих банков уже более чем достаточно при среднем размере трат до 40 кГрн. в месяц. Моя семья в принципе больше не тратит. При этом "окэшбечены" практически все траты, где есть оплата картой. На экзотические траты есть А-банк - там лимит в 500 грн. месяц я не выбирал ни разу, и на худой конец Моня. Заграничные траты - отдельная статья расходов, под которую выделяется отдельный бюджет, но там и карты уже отдельные но тех же банков - Сима + Тася.
Но чем еще хороши карты этих банков - у них стабильный и довольно высокий % КБ по большому количеству МСС. Поэтому они именно хороши в качестве основных карт. А программы типа "кэшью" "стимулируют" меня покупать что-либо не тогда когда я хочу купить, а именно тогда когда они дают повышенный % - поэтому шансов стать основными у них по сути нет. Ну не нужна мне куртка Коламбии и сережки для моей внучки именно в феврале. И ящик рома именно в "день святого Валентина" не нужен.
Но я ни коим образом не отговариваю кого-либо от использования "кешью". Кто-то использует их достаточно эффективно - и слава всевышнему. Просто на текущий момент - это не моё.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:08

  Flamingo написав:
  Олег1964 написав:В период скидок в украинских магазинах типа Адидас или Коламбия можно купить классные вещи по смешным ценам. Что, например, я и сделал в этом месяце.

Не спорю. Возможно. НО привык отовариваться данным "материалом", в другом месте. Кстати тоже недорого. А в Адидасе у меня даже постоянная скидка когда-то была 20%, распространявшаяся даже на акционный товар. Но только на распродажах то что мне нравилось - размеры были лишь или маленькие, или огромные, а то что было моего размера было не моего фасона. Тут на вкус и цвет...
  Олег1964 написав:Потом. Сколько денег нужно занести в сыму или а-банку на депозит, чтобы дали типа интересную карту?

На симу пол-ляма, но именно на дату выдачи карты - потом снижается до фонда. Грамотно управляя своим денежными потоками - достичь этого не сложно. Причем вначале заносится на себя, потом на жену - в итоге 2 карты примерно за те же деньги (на самом деле карт больше чем 2 - в валюте тоже есть - но ежемесячно используются не больше 2). К тому же % ставки симы вполне стали конкурентны - так что "занос" тоже идет не "вхолостую". Поэтому ИМХО - эти карты стоят того, чтобы "занестись". Даже с учетом ухудшающихся условий с марта, при которых за пол-ляма - платина получится лишь в виде допки к мастеру за 700 грн. в год. К тому же после активного пользования депо Платины жены - Сима ей уже выпустила еще и зарплатную платину всего за 300 грн. в год. То есть одну карту уже можно будет не перевыпускать.
На а-банку - вход всего за 25к на полгода. Но после того как они поднимали ставки у меня там уже раза в 4 больше под 18,5% накопилось ;). Так что по ним как раз нет проблемы заноса. Там проблема в другом - программа расчитана лишь до конца августа - как будет дальше - посмотрим.
  Олег1964 написав:И еще. Сколько банок в Украине вам вернут 1000 грн. в виде кешбэка?

Сима и Тася - точно дают - 2-3 карты этих банков уже более чем достаточно при среднем размере трат до 40 кГрн. в месяц. Моя семья в принципе больше не тратит. При этом "окэшбечены" практически все траты, где есть оплата картой. На экзотические траты есть А-банк - там лимит в 500 грн. месяц я не выбирал ни разу, и на худой конец Моня. Заграничные траты - отдельная статья расходов, под которую выделяется отдельный бюджет, но там и карты уже отдельные но тех же банков - Сима + Тася.
Но чем еще хороши карты этих банков - у них стабильный и довольно высокий % КБ по большому количеству МСС. Поэтому они именно хороши в качестве основных карт. А программы типа "кэшью" "стимулируют" меня покупать что-либо не тогда когда я хочу купить, а именно тогда когда они дают повышенный % - поэтому шансов стать основными у них по сути нет. Ну не нужна мне куртка Коламбии и сережки для моей внучки именно в феврале. И ящик рома именно в "день святого Валентина" не нужен.
Но я ни коим образом не отговариваю кого-либо от использования "кешью". Кто-то использует их достаточно эффективно - и слава всевышнему. Просто на текущий момент - это не моё.

Гарно пишете...знімаю шляпу.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:16

  Flamingo написав:
  Олег1964 написав:В период скидок в украинских магазинах типа Адидас или Коламбия можно купить классные вещи по смешным ценам. Что, например, я и сделал в этом месяце.

Не спорю. Возможно. НО привык отовариваться данным "материалом", в другом месте. Кстати тоже недорого. А в Адидасе у меня даже постоянная скидка когда-то была 20%, распространявшаяся даже на акционный товар. Но только на распродажах то что мне нравилось - размеры были лишь или маленькие, или огромные, а то что было моего размера было не моего фасона. Тут на вкус и цвет...
  Олег1964 написав:Потом. Сколько денег нужно занести в сыму или а-банку на депозит, чтобы дали типа интересную карту?

На симу пол-ляма, но именно на дату выдачи карты - потом снижается до фонда. Грамотно управляя своим денежными потоками - достичь этого не сложно. Причем вначале заносится на себя, потом на жену - в итоге 2 карты примерно за те же деньги (на самом деле карт больше чем 2 - в валюте тоже есть - но ежемесячно используются не больше 2). К тому же % ставки симы вполне стали конкурентны - так что "занос" тоже идет не "вхолостую". Поэтому ИМХО - эти карты стоят того, чтобы "занестись". Даже с учетом ухудшающихся условий с марта, при которых за пол-ляма - платина получится лишь в виде допки к мастеру за 700 грн. в год. К тому же после активного пользования депо Платины жены - Сима ей уже выпустила еще и зарплатную платину всего за 300 грн. в год. То есть одну карту уже можно будет не перевыпускать.
На а-банку - вход всего за 25к на полгода. Но после того как они поднимали ставки у меня там уже раза в 4 больше под 18,5% накопилось ;). Так что по ним как раз нет проблемы заноса. Там проблема в другом - программа расчитана лишь до конца августа - как будет дальше - посмотрим.
  Олег1964 написав:И еще. Сколько банок в Украине вам вернут 1000 грн. в виде кешбэка?

Сима и Тася - точно дают - 2-3 карты этих банков уже более чем достаточно при среднем размере трат до 40 кГрн. в месяц. Моя семья в принципе больше не тратит. При этом "окэшбечены" практически все траты, где есть оплата картой. На экзотические траты есть А-банк - там лимит в 500 грн. месяц я не выбирал ни разу, и на худой конец Моня. Заграничные траты - отдельная статья расходов, под которую выделяется отдельный бюджет, но там и карты уже отдельные но тех же банков - Сима + Тася.
Но чем еще хороши карты этих банков - у них стабильный и довольно высокий % КБ по большому количеству МСС. Поэтому они именно хороши в качестве основных карт. А программы типа "кэшью" "стимулируют" меня покупать что-либо не тогда когда я хочу купить, а именно тогда когда они дают повышенный % - поэтому шансов стать основными у них по сути нет. Ну не нужна мне куртка Коламбии и сережки для моей внучки именно в феврале. И ящик рома именно в "день святого Валентина" не нужен.
Но я ни коим образом не отговариваю кого-либо от использования "кешью". Кто-то использует их достаточно эффективно - и слава всевышнему. Просто на текущий момент - это не моё.

А сколько людей в Украине могут ради карты сымы занести полляма гривен на депо?
В а-банке ограничение кешбэка 500 грн. и тоже нужно занести "всего" 25к.
Оооочень интересно.
Заграничные траты. Симы нет, не знаю. А вот тася берет процент за конвертацию.
У Аллы одни из лучших курсов были и пока есть.
Кроме того, один процент грязными по орехам все равно капает.
Каждому свое :wink:

P.S. Одежду, особенно спортивную, желательно примерять перед покупкой.
Олег1964
 
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