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банках (гарне і погане) / Альфа-Банк Альфа-Банк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 6778677967806781 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 957 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 201 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 17% 161 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 149 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 265 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 181 Всього голосів : 957 Додано: Суб 16 лют, 2019 11:27 Re: Альфа-Банк ИМХО каждый банк когда делает продукт рассчитывает сколько процентов в среднем возвращает клиентам по КБ. на начале старта дают клиентам побольше. когда продукт раскручен зажимать начинают.

если горх декларирует что для них граничная планка 1,2% то интересно какого показателя стремятся добиться коневоды? mephala Повідомлень: 4037 З нами з: 07.04.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 579 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 12:51 Flamingo написав: curiousobro написав: Flamingo написав: В общем я так понимаю, что тем у кого есть не только аллыны карты, реальный смысл этой "ореховой забавы" лишь в том чтобы заюзать "редкую" категорию под повышенный % В общем я так понимаю, что тем у кого есть не только аллыны карты, реальный смысл этой "ореховой забавы" лишь в том чтобы заюзать "редкую" категорию под повышенный %

Это же очевидно



Как там в поговорке - если вам не нравятся змеи, то вы просто не умеете их готовить.



Вот вчерась затарилсо алкоголем и сладостями по 20% кб в 2х месячный грейс.



Кому от этого плохо?

Верно. Тому кто не успел.



не понимаю зачем выбирать ИЛИ, если можно делать И

Все продукты нужны и важны Это же очевидноКак там в поговорке - если вам не нравятся змеи, то вы просто не умеете их готовить.Вот вчерась затарилсо алкоголем и сладостями по 20% кб в 2х месячный грейс.Кому от этого плохо?Верно. Тому кто не успел.не понимаю зачем выбирать ИЛИ, если можно делать ИВсе продукты нужны и важны



- спортивную одежду и обувь предпочитаю покупать на амазоне и др. ресурсах - обычно летом (полугодовая распродажа) и осенью (чёрная пятница). Ценники в местных спорт-офи-магазах мне кажутся очень завышенными.



- по имеющимся категориям по которым "повышенные" орехи преобразуются в 2-5% грязными не интересуют в принципе, поскольку перекрываются КБ других банков.

- спортивную одежду и обувь предпочитаю покупать на амазоне и др. ресурсах - обычно летом (полугодовая распродажа) и осенью (чёрная пятница). Ценники в местных спорт-офи-магазах мне кажутся очень завышенными.- по имеющимся категориям по которым "повышенные" орехи преобразуются в 2-5% грязными не интересуют в принципе, поскольку перекрываются КБ других банков.



В период скидок в украинских магазинах типа Адидас или Коламбия можно купить классные вещи по смешным ценам. Что, например, я и сделал в этом месяце.



Потом. Сколько денег нужно занести в сыму или а-банку на депозит, чтобы дали типа интересную карту?



И еще. Сколько банок в Украине вам вернут 1000 грн. в виде кешбэка? В период скидок в украинских магазинах типа Адидас или Коламбия можно купить классные вещи по смешным ценам. Что, например, я и сделал в этом месяце.Потом. Сколько денег нужно занести в сыму или а-банку на депозит, чтобы дали типа интересную карту?И еще. Сколько банок в Украине вам вернут 1000 грн. в виде кешбэка? Олег1964 Повідомлень: 88 З нами з: 03.10.16 Подякував: 6 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 13:02 Карта комфорт от Фгво. Зашли деньги через р2р. Когда можно тратить? novichok

Повідомлень: 1741 З нами з: 31.03.13 Подякував: 4 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 13:17 novichok написав: Карта комфорт от Фгво. Зашли деньги через р2р. Когда можно тратить? Карта комфорт от Фгво. Зашли деньги через р2р. Когда можно тратить?

Сразу. Сразу. Сибарит

Повідомлень: 3628 З нами з: 02.09.15 Подякував: 984 раз. Подякували: 1605 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 13:21 novichok написав: Карта комфорт от Фгво. Зашли деньги через р2р. Когда можно тратить? Карта комфорт от Фгво. Зашли деньги через р2р. Когда можно тратить?

Як тратити, це ж карта для зняття пари гривень...до 30К в місяць. Як тратити, це ж карта для зняття пари гривень...до 30К в місяць. Гриценко...наш Президент

Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 27789 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1410 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 13:59 Re: Альфа-Банк Олег1964 написав: В период скидок в украинских магазинах типа Адидас или Коламбия можно купить классные вещи по смешным ценам. Что, например, я и сделал в этом месяце.

В период скидок в украинских магазинах типа Адидас или Коламбия можно купить классные вещи по смешным ценам. Что, например, я и сделал в этом месяце.

Не спорю. Возможно. НО привык отовариваться данным "материалом", в другом месте. Кстати тоже недорого. А в Адидасе у меня даже постоянная скидка когда-то была 20%, распространявшаяся даже на акционный товар. Но только на распродажах то что мне нравилось - размеры были лишь или маленькие, или огромные, а то что было моего размера было не моего фасона. Тут на вкус и цвет...

Олег1964 написав: Потом. Сколько денег нужно занести в сыму или а-банку на депозит, чтобы дали типа интересную карту? Потом. Сколько денег нужно занести в сыму или а-банку на депозит, чтобы дали типа интересную карту?

На симу пол-ляма, но именно на дату выдачи карты - потом снижается до фонда. Грамотно управляя своим денежными потоками - достичь этого не сложно. Причем вначале заносится на себя, потом на жену - в итоге 2 карты примерно за те же деньги (на самом деле карт больше чем 2 - в валюте тоже есть - но ежемесячно используются не больше 2). К тому же % ставки симы вполне стали конкурентны - так что "занос" тоже идет не "вхолостую". Поэтому ИМХО - эти карты стоят того, чтобы "занестись". Даже с учетом ухудшающихся условий с марта, при которых за пол-ляма - платина получится лишь в виде допки к мастеру за 700 грн. в год. К тому же после активного пользования депо Платины жены - Сима ей уже выпустила еще и зарплатную платину всего за 300 грн. в год. То есть одну карту уже можно будет не перевыпускать.

На а-банку - вход всего за 25к на полгода. Но после того как они поднимали ставки у меня там уже раза в 4 больше под 18,5% накопилось . Так что по ним как раз нет проблемы заноса. Там проблема в другом - программа расчитана лишь до конца августа - как будет дальше - посмотрим.

Олег1964 написав: И еще. Сколько банок в Украине вам вернут 1000 грн. в виде кешбэка? И еще. Сколько банок в Украине вам вернут 1000 грн. в виде кешбэка?

Сима и Тася - точно дают - 2-3 карты этих банков уже более чем достаточно при среднем размере трат до 40 кГрн. в месяц. Моя семья в принципе больше не тратит. При этом "окэшбечены" практически все траты, где есть оплата картой. На экзотические траты есть А-банк - там лимит в 500 грн. месяц я не выбирал ни разу, и на худой конец Моня. Заграничные траты - отдельная статья расходов, под которую выделяется отдельный бюджет, но там и карты уже отдельные но тех же банков - Сима + Тася.

Но чем еще хороши карты этих банков - у них стабильный и довольно высокий % КБ по большому количеству МСС. Поэтому они именно хороши в качестве основных карт. А программы типа "кэшью" "стимулируют" меня покупать что-либо не тогда когда я хочу купить, а именно тогда когда они дают повышенный % - поэтому шансов стать основными у них по сути нет. Ну не нужна мне куртка Коламбии и сережки для моей внучки именно в феврале. И ящик рома именно в "день святого Валентина" не нужен.

Но я ни коим образом не отговариваю кого-либо от использования "кешью". Кто-то использует их достаточно эффективно - и слава всевышнему. Просто на текущий момент - это не моё. Не спорю. Возможно. НО привык отовариваться данным "материалом", в другом месте. Кстати тоже недорого. А в Адидасе у меня даже постоянная скидка когда-то была 20%, распространявшаяся даже на акционный товар. Но только на распродажах то что мне нравилось - размеры были лишь или маленькие, или огромные, а то что было моего размера было не моего фасона. Тут на вкус и цвет...На симу пол-ляма, но именно на дату выдачи карты - потом снижается до фонда. Грамотно управляя своим денежными потоками - достичь этого не сложно. Причем вначале заносится на себя, потом на жену - в итоге 2 карты примерно за те же деньги (на самом деле карт больше чем 2 - в валюте тоже есть - но ежемесячно используются не больше 2). К тому же % ставки симы вполне стали конкурентны - так что "занос" тоже идет не "вхолостую". Поэтому ИМХО - эти карты стоят того, чтобы "занестись". Даже с учетом ухудшающихся условий с марта, при которых за пол-ляма - платина получится лишь в виде допки к мастеру за 700 грн. в год. К тому же после активного пользования депо Платины жены - Сима ей уже выпустила еще и зарплатную платину всего за 300 грн. в год. То есть одну карту уже можно будет не перевыпускать.На а-банку - вход всего за 25к на полгода. Но после того как они поднимали ставки у меня там уже раза в 4 больше под 18,5% накопилось. Так что по ним как раз нет проблемы заноса. Там проблема в другом - программа расчитана лишь до конца августа - как будет дальше - посмотрим.Сима и Тася - точно дают - 2-3 карты этих банков уже более чем достаточно при среднем размере трат до 40 кГрн. в месяц. Моя семья в принципе больше не тратит. При этом "окэшбечены" практически все траты, где есть оплата картой. На экзотические траты есть А-банк - там лимит в 500 грн. месяц я не выбирал ни разу, и на худой конец Моня. Заграничные траты - отдельная статья расходов, под которую выделяется отдельный бюджет, но там и карты уже отдельные но тех же банков - Сима + Тася.Но чем еще хороши карты этих банков - у них стабильный и довольно высокий % КБ по большому количеству МСС. Поэтому они именно хороши в качестве основных карт. А программы типа "кэшью" "стимулируют" меня покупать что-либо не тогда когда я хочу купить, а именно тогда когда они дают повышенный % - поэтому шансов стать основными у них по сути нет. Ну не нужна мне куртка Коламбии и сережки для моей внучки именно в феврале. И ящик рома именно в "день святого Валентина" не нужен.Но я ни коим образом не отговариваю кого-либо от использования "кешью". Кто-то использует их достаточно эффективно - и слава всевышнему. Просто на текущий момент - это не моё. Flamingo

Повідомлень: 1445 З нами з: 20.03.15 Подякував: 38 раз. Подякували: 320 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 14:08 Flamingo написав: Олег1964 написав: В период скидок в украинских магазинах типа Адидас или Коламбия можно купить классные вещи по смешным ценам. Что, например, я и сделал в этом месяце.

В период скидок в украинских магазинах типа Адидас или Коламбия можно купить классные вещи по смешным ценам. Что, например, я и сделал в этом месяце.

Не спорю. Возможно. НО привык отовариваться данным "материалом", в другом месте. Кстати тоже недорого. А в Адидасе у меня даже постоянная скидка когда-то была 20%, распространявшаяся даже на акционный товар. Но только на распродажах то что мне нравилось - размеры были лишь или маленькие, или огромные, а то что было моего размера было не моего фасона. Тут на вкус и цвет...

Олег1964 написав: Потом. Сколько денег нужно занести в сыму или а-банку на депозит, чтобы дали типа интересную карту? Потом. Сколько денег нужно занести в сыму или а-банку на депозит, чтобы дали типа интересную карту?

На симу пол-ляма, но именно на дату выдачи карты - потом снижается до фонда. Грамотно управляя своим денежными потоками - достичь этого не сложно. Причем вначале заносится на себя, потом на жену - в итоге 2 карты примерно за те же деньги (на самом деле карт больше чем 2 - в валюте тоже есть - но ежемесячно используются не больше 2). К тому же % ставки симы вполне стали конкурентны - так что "занос" тоже идет не "вхолостую". Поэтому ИМХО - эти карты стоят того, чтобы "занестись". Даже с учетом ухудшающихся условий с марта, при которых за пол-ляма - платина получится лишь в виде допки к мастеру за 700 грн. в год. К тому же после активного пользования депо Платины жены - Сима ей уже выпустила еще и зарплатную платину всего за 300 грн. в год. То есть одну карту уже можно будет не перевыпускать.

На а-банку - вход всего за 25к на полгода. Но после того как они поднимали ставки у меня там уже раза в 4 больше под 18,5% накопилось . Так что по ним как раз нет проблемы заноса. Там проблема в другом - программа расчитана лишь до конца августа - как будет дальше - посмотрим.

Олег1964 написав: И еще. Сколько банок в Украине вам вернут 1000 грн. в виде кешбэка? И еще. Сколько банок в Украине вам вернут 1000 грн. в виде кешбэка?

Сима и Тася - точно дают - 2-3 карты этих банков уже более чем достаточно при среднем размере трат до 40 кГрн. в месяц. Моя семья в принципе больше не тратит. При этом "окэшбечены" практически все траты, где есть оплата картой. На экзотические траты есть А-банк - там лимит в 500 грн. месяц я не выбирал ни разу, и на худой конец Моня. Заграничные траты - отдельная статья расходов, под которую выделяется отдельный бюджет, но там и карты уже отдельные но тех же банков - Сима + Тася.

Но чем еще хороши карты этих банков - у них стабильный и довольно высокий % КБ по большому количеству МСС. Поэтому они именно хороши в качестве основных карт. А программы типа "кэшью" "стимулируют" меня покупать что-либо не тогда когда я хочу купить, а именно тогда когда они дают повышенный % - поэтому шансов стать основными у них по сути нет. Ну не нужна мне куртка Коламбии и сережки для моей внучки именно в феврале. И ящик рома именно в "день святого Валентина" не нужен.

Но я ни коим образом не отговариваю кого-либо от использования "кешью". Кто-то использует их достаточно эффективно - и слава всевышнему. Просто на текущий момент - это не моё. Не спорю. Возможно. НО привык отовариваться данным "материалом", в другом месте. Кстати тоже недорого. А в Адидасе у меня даже постоянная скидка когда-то была 20%, распространявшаяся даже на акционный товар. Но только на распродажах то что мне нравилось - размеры были лишь или маленькие, или огромные, а то что было моего размера было не моего фасона. Тут на вкус и цвет...На симу пол-ляма, но именно на дату выдачи карты - потом снижается до фонда. Грамотно управляя своим денежными потоками - достичь этого не сложно. Причем вначале заносится на себя, потом на жену - в итоге 2 карты примерно за те же деньги (на самом деле карт больше чем 2 - в валюте тоже есть - но ежемесячно используются не больше 2). К тому же % ставки симы вполне стали конкурентны - так что "занос" тоже идет не "вхолостую". Поэтому ИМХО - эти карты стоят того, чтобы "занестись". Даже с учетом ухудшающихся условий с марта, при которых за пол-ляма - платина получится лишь в виде допки к мастеру за 700 грн. в год. К тому же после активного пользования депо Платины жены - Сима ей уже выпустила еще и зарплатную платину всего за 300 грн. в год. То есть одну карту уже можно будет не перевыпускать.На а-банку - вход всего за 25к на полгода. Но после того как они поднимали ставки у меня там уже раза в 4 больше под 18,5% накопилось. Так что по ним как раз нет проблемы заноса. Там проблема в другом - программа расчитана лишь до конца августа - как будет дальше - посмотрим.Сима и Тася - точно дают - 2-3 карты этих банков уже более чем достаточно при среднем размере трат до 40 кГрн. в месяц. Моя семья в принципе больше не тратит. При этом "окэшбечены" практически все траты, где есть оплата картой. На экзотические траты есть А-банк - там лимит в 500 грн. месяц я не выбирал ни разу, и на худой конец Моня. Заграничные траты - отдельная статья расходов, под которую выделяется отдельный бюджет, но там и карты уже отдельные но тех же банков - Сима + Тася.Но чем еще хороши карты этих банков - у них стабильный и довольно высокий % КБ по большому количеству МСС. Поэтому они именно хороши в качестве основных карт. А программы типа "кэшью" "стимулируют" меня покупать что-либо не тогда когда я хочу купить, а именно тогда когда они дают повышенный % - поэтому шансов стать основными у них по сути нет. Ну не нужна мне куртка Коламбии и сережки для моей внучки именно в феврале. И ящик рома именно в "день святого Валентина" не нужен.Но я ни коим образом не отговариваю кого-либо от использования "кешью". Кто-то использует их достаточно эффективно - и слава всевышнему. Просто на текущий момент - это не моё.

Гарно пишете...знімаю шляпу. Гарно пишете...знімаю шляпу. Гриценко...наш Президент

Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 27789 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1410 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 14:16 Flamingo написав: Олег1964 написав: В период скидок в украинских магазинах типа Адидас или Коламбия можно купить классные вещи по смешным ценам. Что, например, я и сделал в этом месяце.

В период скидок в украинских магазинах типа Адидас или Коламбия можно купить классные вещи по смешным ценам. Что, например, я и сделал в этом месяце.

Не спорю. Возможно. НО привык отовариваться данным "материалом", в другом месте. Кстати тоже недорого. А в Адидасе у меня даже постоянная скидка когда-то была 20%, распространявшаяся даже на акционный товар. Но только на распродажах то что мне нравилось - размеры были лишь или маленькие, или огромные, а то что было моего размера было не моего фасона. Тут на вкус и цвет...

Олег1964 написав: Потом. Сколько денег нужно занести в сыму или а-банку на депозит, чтобы дали типа интересную карту? Потом. Сколько денег нужно занести в сыму или а-банку на депозит, чтобы дали типа интересную карту?

На симу пол-ляма, но именно на дату выдачи карты - потом снижается до фонда. Грамотно управляя своим денежными потоками - достичь этого не сложно. Причем вначале заносится на себя, потом на жену - в итоге 2 карты примерно за те же деньги (на самом деле карт больше чем 2 - в валюте тоже есть - но ежемесячно используются не больше 2). К тому же % ставки симы вполне стали конкурентны - так что "занос" тоже идет не "вхолостую". Поэтому ИМХО - эти карты стоят того, чтобы "занестись". Даже с учетом ухудшающихся условий с марта, при которых за пол-ляма - платина получится лишь в виде допки к мастеру за 700 грн. в год. К тому же после активного пользования депо Платины жены - Сима ей уже выпустила еще и зарплатную платину всего за 300 грн. в год. То есть одну карту уже можно будет не перевыпускать.

На а-банку - вход всего за 25к на полгода. Но после того как они поднимали ставки у меня там уже раза в 4 больше под 18,5% накопилось . Так что по ним как раз нет проблемы заноса. Там проблема в другом - программа расчитана лишь до конца августа - как будет дальше - посмотрим.

Олег1964 написав: И еще. Сколько банок в Украине вам вернут 1000 грн. в виде кешбэка? И еще. Сколько банок в Украине вам вернут 1000 грн. в виде кешбэка?

Сима и Тася - точно дают - 2-3 карты этих банков уже более чем достаточно при среднем размере трат до 40 кГрн. в месяц. Моя семья в принципе больше не тратит. При этом "окэшбечены" практически все траты, где есть оплата картой. На экзотические траты есть А-банк - там лимит в 500 грн. месяц я не выбирал ни разу, и на худой конец Моня. Заграничные траты - отдельная статья расходов, под которую выделяется отдельный бюджет, но там и карты уже отдельные но тех же банков - Сима + Тася.

Но чем еще хороши карты этих банков - у них стабильный и довольно высокий % КБ по большому количеству МСС. Поэтому они именно хороши в качестве основных карт. А программы типа "кэшью" "стимулируют" меня покупать что-либо не тогда когда я хочу купить, а именно тогда когда они дают повышенный % - поэтому шансов стать основными у них по сути нет. Ну не нужна мне куртка Коламбии и сережки для моей внучки именно в феврале. И ящик рома именно в "день святого Валентина" не нужен.

Но я ни коим образом не отговариваю кого-либо от использования "кешью". Кто-то использует их достаточно эффективно - и слава всевышнему. Просто на текущий момент - это не моё. Не спорю. Возможно. НО привык отовариваться данным "материалом", в другом месте. Кстати тоже недорого. А в Адидасе у меня даже постоянная скидка когда-то была 20%, распространявшаяся даже на акционный товар. Но только на распродажах то что мне нравилось - размеры были лишь или маленькие, или огромные, а то что было моего размера было не моего фасона. Тут на вкус и цвет...На симу пол-ляма, но именно на дату выдачи карты - потом снижается до фонда. Грамотно управляя своим денежными потоками - достичь этого не сложно. Причем вначале заносится на себя, потом на жену - в итоге 2 карты примерно за те же деньги (на самом деле карт больше чем 2 - в валюте тоже есть - но ежемесячно используются не больше 2). К тому же % ставки симы вполне стали конкурентны - так что "занос" тоже идет не "вхолостую". Поэтому ИМХО - эти карты стоят того, чтобы "занестись". Даже с учетом ухудшающихся условий с марта, при которых за пол-ляма - платина получится лишь в виде допки к мастеру за 700 грн. в год. К тому же после активного пользования депо Платины жены - Сима ей уже выпустила еще и зарплатную платину всего за 300 грн. в год. То есть одну карту уже можно будет не перевыпускать.На а-банку - вход всего за 25к на полгода. Но после того как они поднимали ставки у меня там уже раза в 4 больше под 18,5% накопилось. Так что по ним как раз нет проблемы заноса. Там проблема в другом - программа расчитана лишь до конца августа - как будет дальше - посмотрим.Сима и Тася - точно дают - 2-3 карты этих банков уже более чем достаточно при среднем размере трат до 40 кГрн. в месяц. Моя семья в принципе больше не тратит. При этом "окэшбечены" практически все траты, где есть оплата картой. На экзотические траты есть А-банк - там лимит в 500 грн. месяц я не выбирал ни разу, и на худой конец Моня. Заграничные траты - отдельная статья расходов, под которую выделяется отдельный бюджет, но там и карты уже отдельные но тех же банков - Сима + Тася.Но чем еще хороши карты этих банков - у них стабильный и довольно высокий % КБ по большому количеству МСС. Поэтому они именно хороши в качестве основных карт. А программы типа "кэшью" "стимулируют" меня покупать что-либо не тогда когда я хочу купить, а именно тогда когда они дают повышенный % - поэтому шансов стать основными у них по сути нет. Ну не нужна мне куртка Коламбии и сережки для моей внучки именно в феврале. И ящик рома именно в "день святого Валентина" не нужен.Но я ни коим образом не отговариваю кого-либо от использования "кешью". Кто-то использует их достаточно эффективно - и слава всевышнему. Просто на текущий момент - это не моё.

А сколько людей в Украине могут ради карты сымы занести полляма гривен на депо?

В а-банке ограничение кешбэка 500 грн. и тоже нужно занести "всего" 25к.

Оооочень интересно.

Заграничные траты. Симы нет, не знаю. А вот тася берет процент за конвертацию.

У Аллы одни из лучших курсов были и пока есть.

Кроме того, один процент грязными по орехам все равно капает.

Каждому свое



P.S. Одежду, особенно спортивную, желательно примерять перед покупкой. А сколько людей в Украине могут ради карты сымы занести полляма гривен на депо?В а-банке ограничение кешбэка 500 грн. и тоже нужно занести "всего" 25к.Оооочень интересно.Заграничные траты. Симы нет, не знаю. А вот тася берет процент за конвертацию.У Аллы одни из лучших курсов были и пока есть.Кроме того, один процент грязными по орехам все равно капает.Каждому своеP.S. Одежду, особенно спортивную, желательно примерять перед покупкой. Олег1964 Повідомлень: 88 З нами з: 03.10.16 Подякував: 6 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6778677967806781 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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