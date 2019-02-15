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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6779678067816782

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:07

Re: Альфа-Банк

Все хорошо написано, только непонятно -зачем(с какой целью) вместо названий продуктов и банков употребляются какие-то клички\погоняла? Чтобы кто-то не догадался - кто?
Бекас
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:10

  Бекас написав:Все хорошо написано, только непонятно -зачем(с какой целью) вместо названий продуктов и банков употребляются какие-то клички\погоняла? Чтобы кто-то не догадался - кто?

Для кого інфо актуальна перепитає...для кого ні пройде повз.
Менша конкуренція...більший прибуток.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:19

Квесторе_поверніться

доволі дивно -якщо мета така, щоби менше народу знало - то краще зовсім не писати.
х.з. нагадує спілкування поміж підлітками\пту-шниками якимось, котрі вживають "фєню" з метою показатися "правильними" пацанами
Бекас
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:35

  Бекас написав:Квесторе_поверніться

доволі дивно -якщо мета така, щоби менше народу знало - то краще зовсім не писати.
х.з. нагадує спілкування поміж підлітками\пту-шниками якимось, котрі вживають "фєню" з метою показатися "правильними" пацанами

Є трохи.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:37

Re: Альфа-Банк

Бекас написав:Квесторе_поверніться

доволі дивно -якщо мета така, щоби менше народу знало - то краще зовсім не писати.
х.з. нагадує спілкування поміж підлітками\пту-шниками якимось, котрі вживають "фєню" з метою показатися "правильними" пацанами


Сленг то общемировая тенденция).
По разному можно к этому относиться. Но требовать от одних отказаться от него равносильно требовать от других на него перейти.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:52

Aps
ну, это как бы публичный ресурс - было бы правильным писать\излагать мысли на понятном\общедоступном языке..впрочем , требовать нет никакой возможности , посему жужжите дальше,пчелки(с)
Бекас
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 18:09

  Бекас написав:Все хорошо написано, только непонятно -зачем(с какой целью) вместо названий продуктов и банков употребляются какие-то клички\погоняла? Чтобы кто-то не догадался - кто?

Вроде всё понятно. Кто в теме конечно...
mihasik
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