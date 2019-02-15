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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лют, 2019 17:07
Re: Альфа-Банк
Все хорошо написано, только непонятно -зачем(с какой целью) вместо названий продуктов и банков употребляются какие-то клички\погоняла? Чтобы кто-то не догадался - кто?
Додано: Суб 16 лют, 2019 17:10
Для кого інфо актуальна перепитає...для кого ні пройде повз.
Менша конкуренція...більший прибуток.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 16 лют, 2019 17:19
Квесторе_поверніться
доволі дивно -якщо мета така, щоби менше народу знало - то краще зовсім не писати.
х.з. нагадує спілкування поміж підлітками\пту-шниками якимось, котрі вживають "фєню" з метою показатися "правильними" пацанами
Додано: Суб 16 лют, 2019 17:35
Є трохи.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 16 лют, 2019 17:37
Re: Альфа-Банк
Сленг то общемировая тенденция).
По разному можно к этому относиться. Но требовать от одних отказаться от него равносильно требовать от других на него перейти.
Додано: Суб 16 лют, 2019 17:52
Aps
ну, это как бы публичный ресурс - было бы правильным писать\излагать мысли на понятном\общедоступном языке..впрочем , требовать нет никакой возможности , посему жужжите дальше,пчелки(с)
Додано: Суб 16 лют, 2019 18:09
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