Спортлайф) уже и орехи с покупки потрачены)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лют, 2019 22:07
Додано: Суб 16 лют, 2019 22:18
Re: Альфа-Банк
Коллеги, по снятию средств с Ультры ничего в последние время не менялось по тарифам? В любых банкоматах Укр до 10к?
Black Jack - White Business
Додано: Суб 16 лют, 2019 22:48
Американский Pyrat XO reserve и Brugal 1888. Обычно беру не дороже 22 Евро за 0,7.
"за неимением горничной..." - употребляю "Santiago de Cuba" от 7 лет и "Brugal Extra Viejo".
В свое время весьма неожиданно очень понравился ланкийский Red Rum Calypso - за те деньги что он стоит - весьма недурственный напиток. Но с тех пор больше нигде его не встречал.
Додано: Суб 16 лют, 2019 22:56
Flamingo, це поезія, мабуть.
Ми ж селяни здебільшого задовольняємся прозою....горілочка - для профілактики організму.
Гриценко...наш Президент
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