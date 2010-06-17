Спортлайф) уже и орехи с покупки потрачены)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лют, 2019 22:07
Додано: Суб 16 лют, 2019 22:18
Re: Альфа-Банк
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 16 лют, 2019 23:46, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 16 лют, 2019 22:48
Американский Pyrat XO reserve и Brugal 1888. Обычно беру не дороже 22 Евро за 0,7.
"за неимением горничной..." - употребляю "Santiago de Cuba" от 7 лет и "Brugal Extra Viejo".
В свое время весьма неожиданно очень понравился ланкийский Red Rum Calypso - за те деньги что он стоит - весьма недурственный напиток. Но с тех пор больше нигде его не встречал.
Додано: Суб 16 лют, 2019 22:56
Flamingo, це поезія, мабуть.
Ми ж селяни здебільшого задовольняємся прозою....горілочка - для профілактики організму.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 16 лют, 2019 23:34
Квесторе_поверніться
Из спиртных напитков для организма полезно, пожалуй, только вино за счёт микроэлементов. Полезность остального пойла под большим вопросом
Додано: Нед 17 лют, 2019 01:33
пополнить карту чтобы оставаться в грейсе через банкомат можно ДО 24 числа?
или они сделали до 15?
как уже надоел этот идиотизм.
в МБ нету инфы про минимальный платеж чтобы оставаться в грейсе...
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Нед 17 лют, 2019 03:46
Додано: Нед 17 лют, 2019 04:03
WachtAmRhein
в привате платил 24числа 7 лет и всегла был в грейсе и не было идиотизма с датой 15 числа может Вы с Аллой вместе это придумали?
тут 2 даты, если платить п2п то до 15 и если пополнять через банкомат и кассу, то до 25
55 дней, до 25.
В прошлом месяце я платил 22 и оставался в грейсе. Хотя было заявлено что надо платить до 16.
тут, наверное, никто не знает этого...
Этот момент будет отталкивает клиентов и проще платить 30-31 числа в моно и 24 в привате!
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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