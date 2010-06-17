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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6780678167826783

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:07

  curiousobro написав:
  mihasik написав:Из выписки пропала одна вчерашняя проплата. Такое бывает?

п2п? бывает

Спортлайф) уже и орехи с покупки потрачены)
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:48

  Людина з вулиці написав:
  Ratatui написав:Flamingo

А какой ром вы любите?

  Квесторе_поверніться написав:Гарно пишете...знімаю шляпу.

А все ж таки, який ром Ви споживаєте :?:

Американский Pyrat XO reserve и Brugal 1888. Обычно беру не дороже 22 Евро за 0,7.
"за неимением горничной..." - употребляю "Santiago de Cuba" от 7 лет и "Brugal Extra Viejo".
В свое время весьма неожиданно очень понравился ланкийский Red Rum Calypso - за те деньги что он стоит - весьма недурственный напиток. Но с тех пор больше нигде его не встречал.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:56

Flamingo, це поезія, мабуть.
Ми ж селяни здебільшого задовольняємся прозою....горілочка - для профілактики організму.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:34

Квесторе_поверніться
Из спиртных напитков для организма полезно, пожалуй, только вино за счёт микроэлементов. Полезность остального пойла под большим вопросом :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 01:33

пополнить карту чтобы оставаться в грейсе через банкомат можно ДО 24 числа?

или они сделали до 15?

как уже надоел этот идиотизм.

в МБ нету инфы про минимальный платеж чтобы оставаться в грейсе...
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 03:46

  proftpd66 написав:
как уже надоел этот идиотизм.



когда олени оформляют карты и не знают когда расчетная дата
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 04:03

WachtAmRhein

в привате платил 24числа 7 лет и всегла был в грейсе и не было идиотизма с датой 15 числа :) может Вы с Аллой вместе это придумали? :)

тут 2 даты, если платить п2п то до 15 и если пополнять через банкомат и кассу, то до 25

55 дней, до 25.

В прошлом месяце я платил 22 и оставался в грейсе. Хотя было заявлено что надо платить до 16.

тут, наверное, никто не знает этого... :mrgreen:

Этот момент будет отталкивает клиентов и проще платить 30-31 числа в моно и 24 в привате!
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 08:30

Не знаете случайно - прикрутят ли к этому виду платежа возможность шаблонизации?

Щас неудобно тем, что надо копировать счет и потом лезть в платежи искать пиптик.[/quote]
curiousobro, добрый день. Отправила вчера данный запрос коллегам. Посмотрят.[/quote]



Это я попросил)
Еще б и в Мобайле пиптык тот прикрутили.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 09:08

  proftpd66 написав:WachtAmRhein

в привате платил 24числа 7 лет и всегла был в грейсе и не было идиотизма с датой 15 числа :) может Вы с Аллой вместе это придумали? :)

тут 2 даты, если платить п2п то до 15 и если пополнять через банкомат и кассу, то до 25

55 дней, до 25.

В прошлом месяце я платил 22 и оставался в грейсе. Хотя было заявлено что надо платить до 16.

тут, наверное, никто не знает этого... :mrgreen:

Этот момент будет отталкивает клиентов и проще платить 30-31 числа в моно и 24 в привате!

То есть, дата заключения договора для вас не важна?)
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