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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лют, 2019 10:56
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по Візах
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 17 лют, 2019 10:58
ну мона и ветку Укрексiмбанк почитать
дето с января 2018, но мона и с конца начать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:03
І можна хіба нагадати що ходять слухи що з березня року 2019 Сіма перестає видавати Візи до депо.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:25
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:40
Re: Альфа-Банк
Тоже попал в такую ситуацию - возврат был на пару литров, а орешки списались все после начисления.
Алафа, как вы это прокомментируйте?
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