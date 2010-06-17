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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6781678267836784

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:56

  Lesyk написав:Здравсвтуйте - что за карта Сима - Ексим? Можно подробнее про "полляма"?
И еще по платинам - правекс как бы ничего себе вариант предлагает - кто-то смотрел

Дивіться сюди
https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf
по Візах
https://bonus.eximb.com/ru
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:58

  Квесторе_поверніться написав:
  Lesyk написав:Здравсвтуйте - что за карта Сима - Ексим? Можно подробнее про "полляма"?
И еще по платинам - правекс как бы ничего себе вариант предлагает - кто-то смотрел

Дивіться сюди
https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf
по Візах
https://bonus.eximb.com/ru

ну мона и ветку Укрексiмбанк почитать
дето с января 2018, но мона и с конца начать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:03

І можна хіба нагадати що ходять слухи що з березня року 2019 Сіма перестає видавати Візи до депо.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:25

  Квесторе_поверніться написав:І можна хіба нагадати що ходять слухи що з березня року 2019 Сіма перестає видавати Візи до депо.

Поправлю - перестает выдавать только "полностью бесплатные", но варианты "допка за приемлемые деньги" - оставляет.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:40

Re: Альфа-Банк

Skiw написав:А орешки при оплате через ОККОПэй не начисляются? Точнее только что начислились и списались, хотя возврат был всего на 10 литров из 60.
Тоже попал в такую ситуацию - возврат был на пару литров, а орешки списались все после начисления.
Алафа, как вы это прокомментируйте?
DIRQL
 
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