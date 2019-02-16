І можна хіба нагадати що ходять слухи що з березня року 2019 Сіма перестає видавати Візи до депо.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:І можна хіба нагадати що ходять слухи що з березня року 2019 Сіма перестає видавати Візи до депо.
Поправлю - перестает выдавать только "полностью бесплатные", но варианты "допка за приемлемые деньги" - оставляет.
* Оформлюється виключно до депозитів «Класичний строковий», «Прибутковий строковий» та «Накопичувальний строковий» та «Новорічний» із терміном дії, що перевищує 180 днів.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.