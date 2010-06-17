І можна хіба нагадати що ходять слухи що з березня року 2019 Сіма перестає видавати Візи до депо.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:І можна хіба нагадати що ходять слухи що з березня року 2019 Сіма перестає видавати Візи до депо.
Поправлю - перестает выдавать только "полностью бесплатные", но варианты "допка за приемлемые деньги" - оставляет.
* Оформлюється виключно до депозитів «Класичний строковий», «Прибутковий строковий» та «Накопичувальний строковий» та «Новорічний» із терміном дії, що перевищує 180 днів.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
доволі дивно -якщо мета така, щоби менше народу знало - то краще зовсім не писати. х.з. нагадує спілкування поміж підлітками\пту-шниками якимось, котрі вживають "фєню" з метою показатися "правильними" пацанами
Сленг то общемировая тенденция). По разному можно к этому относиться. Но требовать от одних отказаться от него равносильно требовать от других на него перейти.
Дж. Б. Гриноу и Дж. Л. Киттридж охарактеризовали сленг следующим образом: «сленг — язык-бродяга, который слоняется в окрестностях литературной речи и постоянно старается пробить себе дорогу в самое изысканное общество».
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Skiw написав:А орешки при оплате через ОККОПэй не начисляются? Точнее только что начислились и списались, хотя возврат был всего на 10 литров из 60.
Тоже попал в такую ситуацию - возврат был на пару литров, а орешки списались все после начисления.
Читайте форум - будете в курсе. Давно уже писали, что частичный возврат полностью аннулирует бонусы. Скорее всего, особого умысла тут нет, просто не сумели или не захотели написать правильную обработку такой операции. Так что ОККОпей+Альфа=угадайка, сколько бензина точно влезет в бак. Дозаправка при этом также противопоказана, т.к. будет стоить дороже. Юзаем другие карты. Кстати, а как у мони с этим?