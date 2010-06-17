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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лют, 2019 10:58
ну мона и ветку Укрексiмбанк
почитать
дето с января 2018, но мона и с конца начать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 17 лют, 2019 11:03
І можна хіба нагадати що ходять слухи що з березня року 2019 Сіма перестає видавати Візи до депо.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 17 лют, 2019 11:25
Квесторе_поверніться написав:
І можна хіба нагадати що ходять слухи що з березня року 2019 Сіма перестає видавати Візи до депо.
Поправлю - перестает выдавать только "полностью бесплатные", но варианты "допка за приемлемые деньги" - оставляет.
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Flamingo
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Додано: Нед 17 лют, 2019 11:40
Skiw написав:А орешки при оплате через ОККОПэй не начисляются? Точнее только что начислились и списались, хотя возврат был всего на 10 литров из 60.
Тоже попал в такую ситуацию - возврат был на пару литров, а орешки списались все после начисления.
Алафа, как вы это прокомментируйте?
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DIRQL
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Додано: Нед 17 лют, 2019 13:10
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав:
І можна хіба нагадати що ходять слухи що з березня року 2019 Сіма перестає видавати Візи до депо.
Поправлю - перестает выдавать только "полностью бесплатные"
, но варианты "допка за приемлемые деньги" - оставляет.
* Оформлюється виключно до депозитів «Класичний строковий», «Прибутковий строковий» та «Накопичувальний строковий» та «Новорічний»
із терміном дії, що перевищує 180 днів.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 17 лют, 2019 13:48
Квесторе_поверніться написав:
* Оформлюється виключно до депозитів «Класичний строковий», «Прибутковий строковий» та «Накопичувальний строковий» та «Новорічний»
із терміном дії, що перевищує 180 днів.
єта звезда не везде стоит и действует до 1.03.19
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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J
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Додано: Нед 17 лют, 2019 14:13
Aps написав:
Сленг то общемировая тенденция
Бекас написав:Квесторе_поверніться
доволі дивно -якщо мета така, щоби менше народу знало - то краще зовсім не писати.
х.з. нагадує спілкування поміж підлітками\пту-шниками якимось, котрі вживають "фєню" з метою показатися "правильними" пацанами
).
По разному можно к этому относиться. Но требовать от одних отказаться от него равносильно требовать от других на него перейти.
Дж. Б. Гриноу и Дж. Л. Киттридж охарактеризовали сленг следующим образом: «сленг — язык-бродяга, который слоняется в окрестностях литературной речи и постоянно старается пробить себе дорогу в самое изысканное общество».
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Cler
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Додано: Нед 17 лют, 2019 14:21
DIRQL написав:
Skiw написав:А орешки при оплате через ОККОПэй не начисляются? Точнее только что начислились и списались, хотя возврат был всего на 10 литров из 60.
Тоже попал в такую ситуацию - возврат был на пару литров, а орешки списались все после начисления.
Читайте форум - будете в курсе. Давно уже писали, что частичный возврат полностью аннулирует бонусы. Скорее всего, особого умысла тут нет, просто не сумели или не захотели написать правильную обработку такой операции.
Так что ОККОпей+Альфа=угадайка, сколько бензина точно влезет в бак. Дозаправка при этом также противопоказана, т.к. будет стоить дороже. Юзаем другие карты.
Кстати, а как у мони с этим?
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M-Audio
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Додано: Нед 17 лют, 2019 15:30
Cler написав:
Дж. Б. Гриноу и Дж. Л. Киттридж охарактеризовали сленг следующим образом: «сленг — язык-бродяга, который слоняется в окрестностях литературной речи и постоянно старается пробить себе дорогу в самое изысканное общество».
вы еще айтишников заставьте общаться на литературном потому что другим не понятно о чем они говорят.
может узкий спец круг будет общаться как ему заблагорассудится? а если кому не понятно - пусть или учится понимать или проходит мимо.
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mephala
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Додано: Нед 17 лют, 2019 15:51
M-Audio написав: DIRQL написав:
Skiw написав:А орешки при оплате через ОККОПэй не начисляются? Точнее только что начислились и списались, хотя возврат был всего на 10 литров из 60.
Тоже попал в такую ситуацию - возврат был на пару литров, а орешки списались все после начисления.
Читайте форум - будете в курсе. Давно уже писали, что частичный возврат полностью аннулирует бонусы. Скорее всего, особого умысла тут нет, просто не сумели или не захотели написать правильную обработку такой операции.
Так что ОККОпей+Альфа=угадайка, сколько бензина точно влезет в бак. Дозаправка при этом также противопоказана, т.к. будет стоить дороже. Юзаем другие карты.
Кстати, а как у мони с этим?
Спасибо за ответ. У мони с этим всё нормально - кешбек списывается на сумму возврата.
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DIRQL
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