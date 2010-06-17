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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6782678367846785

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 15:57

Re: Альфа-Банк

M-Audio написав:
  DIRQL написав:
Skiw написав:А орешки при оплате через ОККОПэй не начисляются? Точнее только что начислились и списались, хотя возврат был всего на 10 литров из 60.
Тоже попал в такую ситуацию - возврат был на пару литров, а орешки списались все после начисления.

Читайте форум - будете в курсе. Давно уже писали, что частичный возврат полностью аннулирует бонусы. Скорее всего, особого умысла тут нет, просто не сумели или не захотели написать правильную обработку такой операции.
Так что ОККОпей+Альфа=угадайка, сколько бензина точно влезет в бак. Дозаправка при этом также противопоказана, т.к. будет стоить дороже. Юзаем другие карты.
Кстати, а как у мони с этим?
Таки да, пункт 3.11 правил
DIRQL
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:36

Re: Альфа-Банк

У кого нить есть мысли почему алла гребет валюту на три года по ставкам выше рыночных?
интересно было бы зайти. а то ощадовская трехлетка скоро закончится(
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:41

  mephala написав:У кого нить есть мысли почему алла гребет валюту на три года по ставкам выше рыночных?
интересно было бы зайти. а то ощадовская трехлетка скоро закончится(

Багато не нагребе...і поповнення там немає.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:46

  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:У кого нить есть мысли почему алла гребет валюту на три года по ставкам выше рыночных?
интересно было бы зайти. а то ощадовская трехлетка скоро закончится(

Багато не нагребе...і поповнення там немає.

почему нет? вроде 200% от первоначальной суммы. по 2 грн столбик не забить но все же есть пополняха.
mephala
 
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