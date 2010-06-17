Skiw написав:А орешки при оплате через ОККОПэй не начисляются? Точнее только что начислились и списались, хотя возврат был всего на 10 литров из 60.
Тоже попал в такую ситуацию - возврат был на пару литров, а орешки списались все после начисления.
Читайте форум - будете в курсе. Давно уже писали, что частичный возврат полностью аннулирует бонусы. Скорее всего, особого умысла тут нет, просто не сумели или не захотели написать правильную обработку такой операции. Так что ОККОпей+Альфа=угадайка, сколько бензина точно влезет в бак. Дозаправка при этом также противопоказана, т.к. будет стоить дороже. Юзаем другие карты. Кстати, а как у мони с этим?
mephala написав:У кого нить есть мысли почему алла гребет валюту на три года по ставкам выше рыночных? интересно было бы зайти. а то ощадовская трехлетка скоро закончится(
Багато не нагребе...і поповнення там немає.
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