Додано: Нед 17 лют, 2019 17:47

mephala написав: Квесторе_поверніться написав: Так Ви праві..привик що в Алли депо без поповнень

https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 901pdf.pdf Так Ви праві..привик що в Алли депо без поповнень

но меня больше интересует с какой радости алла задрала ценник по депо. такого предложения вообще больше нет на рынке. но меня больше интересует с какой радости алла задрала ценник по депо. такого предложения вообще больше нет на рынке.

Вот именно - ключевое слово "такого предложения нет" - ни по ставке, ни по сроку. Поэтому по сути не с чем сравнивать. С другой стороны - Украина рисковая страна - еще 4 года назад ставки в 9 % в валюте были нормальными в БСУ, но так ли много с тех пор изменилось? Гляньте под какие ставки минфин привелекает под короткие ОГВЗ. То есть по сути это и есть реальные рыночные ставки для Украины. Но физикам туда войти сложно и дорого. Поэтому пользуясь этим банки Украины под дирижерством НБУ по сути опустили простых физ.лиц у которых есть валюта. Снижая по чуть чуть дошли по сути до ручки. В недалеком зарубежье стало возможно разместиться под примерно такие же ставки. Но с гарантией государства намного превышающей наши 200 кГрн. Но ситуация так долго не могла продолжаться и уже в конце прошлого года банки, которым таки ресурсы были нужны (в т.ч. госы Сима, газмяс и не госы - мега и т.п.) вынуждены были ставочки приподнять. Потому как на международных рынках им все равно приходится занимать более дорого. А разметиться можно в те же укр.ценные бумаги. В этом свете лично мне видится что Алла просто решила пойти чуть дальше конкурентов. Понимая, что пятью % годовых в валюте никого особо уже не увлечь, она, во-первых решила одолжить у физиков надолго, а во-вторых, чтобы это предложение было заметным на рынке и физики обратили на него внимание - дать вот такую ставку. Так что ИМХО тут ничего кроме бизнеса. И считать что даная ставка выше рыночных - лично у меня не поворачивается язык. Мы живем не в рыночной стране - и ставки у нас для нас с Вами искусственно занижены. Наше государство, имитируя заботу о населении, вместо того чтобы повернутся лицом к эту самому населению и занять у него же ту же валюту под рыночные 7-8-9 % годовых (через свои же государственные банки это было бы сделать очень легко и быстро) оно предпочитает занимать гораздо дороже у иноземных дядьев. Более того еще и грабит свое и без того небогатое население всякими "кроличьими налогами".Так что выводы делайте сами. Лично я за буйки не заплываю, и до лета у меня в Алле "фул хаус" - но по мере того как у меня там заканчиваются вклады - переразмещаю их на трехлетние.