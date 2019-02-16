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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лют, 2019 18:00
Flamingo написав:
"фул хаус"
Це скільки Фондів...якщо не секрет?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 18:12
Aps написав:
Пополнения только для депо на 3 и 6 месяцев. Для валюты там не так чтоб очень ставки.
блин. не досмотрел. трехлетку не пополнить(
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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