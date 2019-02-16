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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лют, 2019 18:00
Flamingo написав:
"фул хаус"
Це скільки Фондів...якщо не секрет?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 18:12
Aps написав:
Пополнения только для депо на 3 и 6 месяцев. Для валюты там не так чтоб очень ставки.
блин. не досмотрел. трехлетку не пополнить(
Flamingo написав:
Вот именно - ключевое слово "такого предложения нет" - ни по ставке, ни по сроку. Поэтому по сути не с чем сравнивать.
эксим до 10 лет. глобус до 2,5 лет. может еще где есть.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 19:52
M-Audio написав: DIRQL написав:
Skiw написав:А орешки при оплате через ОККОПэй не начисляются? Точнее только что начислились и списались, хотя возврат был всего на 10 литров из 60.
Тоже попал в такую ситуацию - возврат был на пару литров, а орешки списались все после начисления.
Читайте форум - будете в курсе. Давно уже писали, что частичный возврат полностью аннулирует бонусы. Скорее всего, особого умысла тут нет, просто не сумели или не захотели написать правильную обработку такой операции.
Так что ОККОпей+Альфа=угадайка, сколько бензина точно влезет в бак. Дозаправка при этом также противопоказана, т.к. будет стоить дороже. Юзаем другие карты.
Кстати, а как у мони с этим?
Форум читаю, но только последние пару страниц за день, по этому и спросил. Другие карты под другое заточены
.
Пасиб.
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Sanio
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