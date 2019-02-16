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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лют, 2019 18:00
Flamingo написав:
"фул хаус"
Це скільки Фондів...якщо не секрет?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 18:12
Aps написав:
Пополнения только для депо на 3 и 6 месяцев. Для валюты там не так чтоб очень ставки.
блин. не досмотрел. трехлетку не пополнить(
Flamingo написав:
Вот именно - ключевое слово "такого предложения нет" - ни по ставке, ни по сроку. Поэтому по сути не с чем сравнивать.
эксим до 10 лет. глобус до 2,5 лет. может еще где есть.
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mephala
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Додано: Нед 17 лют, 2019 19:52
M-Audio написав: DIRQL написав:
Skiw написав:А орешки при оплате через ОККОПэй не начисляются? Точнее только что начислились и списались, хотя возврат был всего на 10 литров из 60.
Тоже попал в такую ситуацию - возврат был на пару литров, а орешки списались все после начисления.
Читайте форум - будете в курсе. Давно уже писали, что частичный возврат полностью аннулирует бонусы. Скорее всего, особого умысла тут нет, просто не сумели или не захотели написать правильную обработку такой операции.
Так что ОККОпей+Альфа=угадайка, сколько бензина точно влезет в бак. Дозаправка при этом также противопоказана, т.к. будет стоить дороже. Юзаем другие карты.
Кстати, а как у мони с этим?
Форум читаю, но только последние пару страниц за день, по этому и спросил. Другие карты под другое заточены
.
Пасиб.
Skiw
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Skiw
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Додано: Нед 17 лют, 2019 20:09
mephala написав: Flamingo написав:
Вот именно - ключевое слово "такого предложения нет" - ни по ставке, ни по сроку. Поэтому по сути не с чем сравнивать.
эксим до 10 лет. глобус до 2,5 лет. может еще где есть.
Эксим не корректный пример. Они каждый год пересматривают ставку так что там гарантия ставки только на 1 год, а потом все может поменятся.
В качестве примера - можно вспомнить "субординированные" от привата на 5 лет под 9,5%. Если провести кореляцию на сегодняшнюю Альфу, учитывая, что у привата тогда была критическая ситуация, и тут вклады "короче на 2 года" - то текущая ставка "трехлеток" вполне выглядит в пределах разумного.
Другой пример - у меня сейчас заканчиваются полуторагодовые и двухлетние от той же Аллы, размещенные в июле 2017 под 5,5% с выплатой в конце. На их фоне размещение на 3 года под 6,25 % не такой уж и сильный рост.
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Flamingo
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Додано: Нед 17 лют, 2019 20:32
Flamingo написав:
размещение на 3 года под 6,25 %
какой курс закладываете на через 3 года?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Додано: Нед 17 лют, 2019 20:32
Flamingo написав: mephala написав:
но меня больше интересует с какой радости алла задрала ценник по депо. такого предложения вообще больше нет на рынке.
Вот именно - ключевое слово "такого предложения нет" - ни по ставке, ни по сроку. Поэтому по сути не с чем сравнивать. С другой стороны - Украина рисковая страна - еще 4 года назад ставки в 9 % в валюте были нормальными в БСУ, но так ли много с тех пор изменилось? Гляньте под какие ставки минфин привелекает под короткие ОГВЗ. То есть по сути это и есть реальные рыночные ставки для Украины. Но физикам туда войти сложно и дорого. Поэтому пользуясь этим банки Украины под дирижерством НБУ по сути опустили простых физ.лиц у которых есть валюта. Снижая по чуть чуть дошли по сути до ручки. В недалеком зарубежье стало возможно разместиться под примерно такие же ставки. Но с гарантией государства намного превышающей наши 200 кГрн. Но ситуация так долго не могла продолжаться и уже в конце прошлого года банки, которым таки ресурсы были нужны (в т.ч. госы Сима, газмяс и не госы - мега и т.п.) вынуждены были ставочки приподнять. Потому как на международных рынках им все равно приходится занимать более дорого. А разметиться можно в те же укр.ценные бумаги. В этом свете лично мне видится что Алла просто решила пойти чуть дальше конкурентов. Понимая, что пятью % годовых в валюте никого особо уже не увлечь, она, во-первых решила одолжить у физиков надолго, а во-вторых, чтобы это предложение было заметным на рынке и физики обратили на него внимание - дать вот такую ставку. Так что ИМХО тут ничего кроме бизнеса. И считать что даная ставка выше рыночных - лично у меня не поворачивается язык. Мы живем не в рыночной стране - и ставки у нас для нас с Вами искусственно занижены. Наше государство, имитируя заботу о населении, вместо того чтобы повернутся лицом к эту самому населению и занять у него же ту же валюту под рыночные 7-8-9 % годовых (через свои же государственные банки это было бы сделать очень легко и быстро) оно предпочитает занимать гораздо дороже у иноземных дядьев. Более того еще и грабит свое и без того небогатое население всякими "кроличьими налогами".
Так что выводы делайте сами. Лично я за буйки не заплываю, и до лета у меня в Алле "фул хаус" - но по мере того как у меня там заканчиваются вклады - переразмещаю их на трехлетние.
Братва возможно своё бабло нажитое непосильным трудом под видом всяких фондов под бешенные проценты сюда загоняет. Ну а крестьян как обычно к этому делу не допускают.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 21:19
при оплате в инете вылезло МСС 6538
алла как трактует этот МСС - как снятие налика?
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mephala
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