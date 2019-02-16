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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6784678567866787

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 22:18

Объясните мне, может я чего-то не понимаю? Какой смысл в валютных депо, под такие маленькие %, если теже баксы,можно перевести в гривну и кинуть на депо. По факту ведь выйдет больше.
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 22:21

mihasik
по гривні
a) інфляція
б) девальвація

внизу два графіки https://index.minfin.com.ua/economy/index/devaluation/

по валюті теж є пункт а) але в інших порядках
Востаннє редагувалось greenozon в Нед 17 лют, 2019 22:42, всього редагувалось 1 раз.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 22:25

  mihasik написав:Объясните мне, может я чего-то не понимаю? Какой смысл в валютных депо, под такие маленькие %, если теже баксы,можно перевести в гривну и кинуть на депо. По факту ведь выйдет больше.

разница между валютой и гривней 12%
пока все хорошо - в гривне канеш приятнее капает.
но когда наступает час Ч то уже не так сладки оказываются проценты.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 22:51

  mephala написав:
  mihasik написав:Объясните мне, может я чего-то не понимаю? Какой смысл в валютных депо, под такие маленькие %, если теже баксы,можно перевести в гривну и кинуть на депо. По факту ведь выйдет больше.

разница между валютой и гривней 12%
пока все хорошо - в гривне канеш приятнее капает.
но когда наступает час Ч то уже не так сладки оказываются проценты.

Этот час Ч, уже становится предсказуемым. Пару лет есть в запасе)
mihasik
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  #<1 ... 6784678567866787
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