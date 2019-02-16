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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лют, 2019 22:18
Объясните мне, может я чего-то не понимаю? Какой смысл в валютных депо, под такие маленькие %, если теже баксы,можно перевести в гривну и кинуть на депо. По факту ведь выйдет больше.
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mihasik
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Додано: Нед 17 лют, 2019 22:21
mihasik
по гривні
a) інфляція
б) девальвація
внизу два графіки https://index.minfin.com.ua/economy/index/devaluation/
по валюті теж є пункт а) але в інших порядках
Востаннє редагувалось greenozon
в Нед 17 лют, 2019 22:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 22:25
mihasik написав:
Объясните мне, может я чего-то не понимаю? Какой смысл в валютных депо, под такие маленькие %, если теже баксы,можно перевести в гривну и кинуть на депо. По факту ведь выйдет больше.
разница между валютой и гривней 12%
пока все хорошо - в гривне канеш приятнее капает.
но когда наступает час Ч то уже не так сладки оказываются проценты.
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mephala
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Додано: Нед 17 лют, 2019 22:51
mephala написав: mihasik написав:
Объясните мне, может я чего-то не понимаю? Какой смысл в валютных депо, под такие маленькие %, если теже баксы,можно перевести в гривну и кинуть на депо. По факту ведь выйдет больше.
разница между валютой и гривней 12%
пока все хорошо - в гривне канеш приятнее капает.
но когда наступает час Ч то уже не так сладки оказываются проценты.
Этот час Ч, уже становится предсказуемым. Пару лет есть в запасе)
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mihasik
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Sanio
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