mihasik написав:Объясните мне, может я чего-то не понимаю? Какой смысл в валютных депо, под такие маленькие %, если теже баксы,можно перевести в гривну и кинуть на депо. По факту ведь выйдет больше.
разница между валютой и гривней 12% пока все хорошо - в гривне канеш приятнее капает. но когда наступает час Ч то уже не так сладки оказываются проценты.
Этот час Ч, уже становится предсказуемым. Пару лет есть в запасе)
Хорошо если так. И хорошо если потом успеете все конвертировать по приемлемому курсу. Раньше многие не успевали. Кроме того может слышали такое выражение: "не стоит все яйца хранить в одной корзине". К пониманию необходимости диверсификации лично я пришёл не сразу.
J,розміщуйте в гривні. А краще стовпитись і після виборів в Раду поповнитись...чи не попонятись.
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Квесторе_поверніться написав:J,розміщуйте в гривні. А краще стовпитись і після виборів в Раду поповнитись...чи не попонятись.
вам же написали что 3 летние не пополняются
Aps написав: Пополнения только для депо на 3 и 6 месяцев.
В інших банках.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.