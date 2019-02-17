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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6784678567866787

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 22:18

Объясните мне, может я чего-то не понимаю? Какой смысл в валютных депо, под такие маленькие %, если теже баксы,можно перевести в гривну и кинуть на депо. По факту ведь выйдет больше.
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 22:21

mihasik
по гривні
a) інфляція
б) девальвація

внизу два графіки https://index.minfin.com.ua/economy/index/devaluation/

по валюті теж є пункт а) але в інших порядках
Востаннє редагувалось greenozon в Нед 17 лют, 2019 22:42, всього редагувалось 1 раз.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 22:25

  mihasik написав:Объясните мне, может я чего-то не понимаю? Какой смысл в валютных депо, под такие маленькие %, если теже баксы,можно перевести в гривну и кинуть на депо. По факту ведь выйдет больше.

разница между валютой и гривней 12%
пока все хорошо - в гривне канеш приятнее капает.
но когда наступает час Ч то уже не так сладки оказываются проценты.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 22:51

  mephala написав:
  mihasik написав:Объясните мне, может я чего-то не понимаю? Какой смысл в валютных депо, под такие маленькие %, если теже баксы,можно перевести в гривну и кинуть на депо. По факту ведь выйдет больше.

разница между валютой и гривней 12%
пока все хорошо - в гривне канеш приятнее капает.
но когда наступает час Ч то уже не так сладки оказываются проценты.

Этот час Ч, уже становится предсказуемым. Пару лет есть в запасе)
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:13

  mihasik написав:
  mephala написав:
  mihasik написав:Объясните мне, может я чего-то не понимаю? Какой смысл в валютных депо, под такие маленькие %, если теже баксы,можно перевести в гривну и кинуть на депо. По факту ведь выйдет больше.

разница между валютой и гривней 12%
пока все хорошо - в гривне канеш приятнее капает.
но когда наступает час Ч то уже не так сладки оказываются проценты.

Этот час Ч, уже становится предсказуемым. Пару лет есть в запасе)

Хорошо если так. И хорошо если потом успеете все конвертировать по приемлемому курсу. Раньше многие не успевали.
Кроме того может слышали такое выражение: "не стоит все яйца хранить в одной корзине". К пониманию необходимости диверсификации лично я пришёл не сразу.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:17

  mihasik написав:Этот час Ч, уже становится предсказуемым. Пару лет есть в запасе)

це ви на що натякаєте?
casper12
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:20

  mephala написав:
  mihasik написав:Объясните мне, может я чего-то не понимаю? Какой смысл в валютных депо, под такие маленькие %, если теже баксы,можно перевести в гривну и кинуть на депо. По факту ведь выйдет больше.

разница между валютой и гривней 12%
пока все хорошо - в гривне канеш приятнее капает.
но когда наступает час Ч то уже не так сладки оказываются проценты.

так а нам то какая радость с того что наш депо в 6К $ в час Ч стал еквивалентен 300К грн если Фонд нам вернет только 200К ?
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https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:28

J,розміщуйте в гривні.
А краще стовпитись і після виборів в Раду поповнитись...чи не попонятись.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:32

  Квесторе_поверніться написав:J,розміщуйте в гривні.
А краще стовпитись і після виборів в Раду поповнитись...чи не попонятись.

вам же написали что 3 летние не пополняются
  Aps написав: Пополнения только для депо на 3 и 6 месяцев.
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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J
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:33

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:J,розміщуйте в гривні.
А краще стовпитись і після виборів в Раду поповнитись...чи не попонятись.

вам же написали что 3 летние не пополняются
  Aps написав: Пополнения только для депо на 3 и 6 месяцев.

В інших банках.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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