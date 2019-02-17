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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 07:52
casper12 написав: mihasik написав:
Этот час Ч, уже становится предсказуемым. Пару лет есть в запасе)
це ви на що натякаєте?
Наблюдается нехорошая, регулярная, тенденция, с ростом курса и обвалом гривны.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 08:21
А в депоговорах на 3 года Альфа ежегодно ставку пересмотреть право имеет?
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