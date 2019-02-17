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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6785678667876788

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 07:52

  casper12 написав:
  mihasik написав:Этот час Ч, уже становится предсказуемым. Пару лет есть в запасе)

це ви на що натякаєте?

Наблюдается нехорошая, регулярная, тенденция, с ростом курса и обвалом гривны.
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:21

Re: Альфа-Банк

А в депоговорах на 3 года Альфа ежегодно ставку пересмотреть право имеет?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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  #<1 ... 6785678667876788
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