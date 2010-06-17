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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6785678667876788

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 07:52

  casper12 написав:
  mihasik написав:Этот час Ч, уже становится предсказуемым. Пару лет есть в запасе)

це ви на що натякаєте?

Наблюдается нехорошая, регулярная, тенденция, с ростом курса и обвалом гривны.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:21

Re: Альфа-Банк

А в депоговорах на 3 года Альфа ежегодно ставку пересмотреть право имеет?
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:52

  ruvex написав:Ссылка на тарифы «Сomfort»/ «Ultra»/ «Platinum Black» (в тому числі для отримання заробітної плати) https://alfabank.ua/upload/Tarrifs%20%D0%A1omfort%20Ultra%20Black%20_15.02.19.pdf - не рабочая.

ruvex, доброе утро. Спасибо за сигнал. Исправим.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:56

  DIRQL написав:
Skiw написав:А орешки при оплате через ОККОПэй не начисляются? Точнее только что начислились и списались, хотя возврат был всего на 10 литров из 60.
Тоже попал в такую ситуацию - возврат был на пару литров, а орешки списались все после начисления.
Алафа, как вы это прокомментируйте?

DIRQL, доброе утро. К сожалению, согласно условий программы лояльности, в связи с возвратом аннулируется 100% начисленных за товар бонусов. Передам информацию разработчикам программы.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:08

  mephala написав:при оплате в инете вылезло МСС 6538
алла как трактует этот МСС - как снятие налика?

mephala, добрый день. МСС 6538 учитывается банком как денежные переводы MasterCard MoneySend.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:48

Alfa_Bank
На прошлой неделе был ДР и впервые банк за несколько лет не поздравил даже СМС-кой... Мелочь, но немного удивило, тем более, что у меня якобы персональный менеджер есть...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:05

  Vorlon написав:Alfa_Bank
На прошлой неделе был ДР и впервые банк за несколько лет не поздравил даже СМС-кой... Мелочь, но немного удивило, тем более, что у меня якобы персональный менеджер есть...

Vorlon, добрый день. Смс была отправлена 16.02.2019 в 10:48. От мобильного провайдера получен ответ, что она успешно доставлена получателю. Возможные способы решения проблемы (советы оператора связи): 1) Включить/Выключить телефонный терминал. 2) Выполнить перерегистрацию в сети (выбрать вручную другую сеть, подождать несколько минут, вернуться в сеть оператора связи). 3) Попытаться переставить sim-карту в другой терминал. 4) Почистить память телефона(переполнение SMS сообщениями).
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