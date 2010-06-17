Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:21
mephala написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:
при оплате в инете вылезло МСС 6538
алла как трактует этот МСС - как снятие налика?
mephala, добрый день. МСС 6538 учитывается банком как денежные переводы MasterCard MoneySend.
а можете сказать в какой пункт тарифов это попадает по Эко-Максимум?
я правильно понимаю что это п.11 ?
и еще я не могу найти документ который описывает правила бонусной программы к этой карте
Да, п.11. Условия бонусной программы на сайте Альфа-Банка выложены кратко по ссылке -
https://alfabank.ua/private-persons/cre ... o-maksimum
. С детальной информацией о правилах и условиях пользования бонусной системой ЭКО, можно ознакомиться на официальном сайте ЭКО -
https://www.eko.com.ua/upload/action/33/65d50835174364c73bf6c64826a4dc1b.pdf
.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 10:26
_PORT_UA написав:
Добрый день. До сих пор не понял принцип работы Кешью клуба. Какую стоимость покупки можно компенсировать бонусами? Говорили про сумму от 50грн.,вчера позвонил на гор.линию оказалось,что от 100. Так ли это?
_PORT_UA, добрый день. Минимальная сумма операции ≥ 50 грн. Укажите, дату и время звонка в КЦ, а так же номер, с которого звонили, проверю консультацию.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 5691
З нами з: 18.02.13
Подякував: 46 раз.
Подякували: 450 раз.
Профіль
1
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