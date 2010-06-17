_PORT_UA написав:Добрый день. До сих пор не понял принцип работы Кешью клуба. Какую стоимость покупки можно компенсировать бонусами? Говорили про сумму от 50грн.,вчера позвонил на гор.линию оказалось,что от 100. Так ли это?
_PORT_UA, добрый день. Минимальная сумма операции ≥ 50 грн. Укажите, дату и время звонка в КЦ, а так же номер, с которого звонили, проверю консультацию.
Вот что обнаружил в последнее время, возможно представитель сможет объяснить:
1. В субботу глючили остатки по трем картам, где-то по 6000 грн в минус. Делал платеж в 7:10 - остаток стал 3453.15, а вот в 12:43 при попытке оплаты получил отказ и сообщение что у меня -2331.85 Зайдя в приложение увидел что по трем картам недостача. Со временем остатки по картам пришли в норму, одна за одной
2. Делал оплату в убер, по счету было 62.07, после проводки в веб показывает что сумма изменилась и стала 62.29, а в мобильной версии осталась прежней. То есть разные клиенты показывают разную сумму на одну и ту же операцию
3. Просматривал тарифы по платиновой максимум, обратил внимание что процентная ставка по ней самая маленькая по сравнению с другими, а вот в примере внизу таблицы ежемесячные оплаты почти самые большие. Я что-то не заметил в условиях?
Ivanhoe написав:Вот что обнаружил в последнее время, возможно представитель сможет объяснить:
1. В субботу глючили остатки по трем картам, где-то по 6000 грн в минус. Делал платеж в 7:10 - остаток стал 3453.15, а вот в 12:43 при попытке оплаты получил отказ и сообщение что у меня -2331.85 Зайдя в приложение увидел что по трем картам недостача. Со временем остатки по картам пришли в норму, одна за одной
2. Делал оплату в убер, по счету было 62.07, после проводки в веб показывает что сумма изменилась и стала 62.29, а в мобильной версии осталась прежней. То есть разные клиенты показывают разную сумму на одну и ту же операцию
3. Просматривал тарифы по платиновой максимум, обратил внимание что процентная ставка по ней самая маленькая по сравнению с другими, а вот в примере внизу таблицы ежемесячные оплаты почти самые большие. Я что-то не заметил в условиях?
Добрый день, Ivanhoe. 1. В субботу был тех. сбой и остатки, действительно, отображались не верно; 2. По операциям Убер: сумма изначально блокируется на тот день, когда Вы проводите операцию, а факт. списывается по курсу, который проходит на день списания; 3. По этому пункту уточняю.