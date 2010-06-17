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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6786678767886789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:21

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:при оплате в инете вылезло МСС 6538
алла как трактует этот МСС - как снятие налика?

mephala, добрый день. МСС 6538 учитывается банком как денежные переводы MasterCard MoneySend.

а можете сказать в какой пункт тарифов это попадает по Эко-Максимум?
я правильно понимаю что это п.11 ?
и еще я не могу найти документ который описывает правила бонусной программы к этой карте

Да, п.11. Условия бонусной программы на сайте Альфа-Банка выложены кратко по ссылке - https://alfabank.ua/private-persons/cre ... o-maksimum. С детальной информацией о правилах и условиях пользования бонусной системой ЭКО, можно ознакомиться на официальном сайте ЭКО - https://www.eko.com.ua/upload/action/33/65d50835174364c73bf6c64826a4dc1b.pdf.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:26

  _PORT_UA написав:Добрый день. До сих пор не понял принцип работы Кешью клуба. Какую стоимость покупки можно компенсировать бонусами? Говорили про сумму от 50грн.,вчера позвонил на гор.линию оказалось,что от 100. Так ли это?

_PORT_UA, добрый день. Минимальная сумма операции ≥ 50 грн. Укажите, дату и время звонка в КЦ, а так же номер, с которого звонили, проверю консультацию.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:12

  Vorlon написав:Alfa_Bank
На прошлой неделе был ДР и впервые банк за несколько лет не поздравил даже СМС-кой... Мелочь, но немного удивило, тем более, что у меня якобы персональный менеджер есть...


Держитесь. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:05

Вот что обнаружил в последнее время, возможно представитель сможет объяснить:

1. В субботу глючили остатки по трем картам, где-то по 6000 грн в минус. Делал платеж в 7:10 - остаток стал 3453.15, а вот в 12:43 при попытке оплаты получил отказ и сообщение что у меня -2331.85 Зайдя в приложение увидел что по трем картам недостача. Со временем остатки по картам пришли в норму, одна за одной

2. Делал оплату в убер, по счету было 62.07, после проводки в веб показывает что сумма изменилась и стала 62.29, а в мобильной версии осталась прежней. То есть разные клиенты показывают разную сумму на одну и ту же операцию

3. Просматривал тарифы по платиновой максимум, обратил внимание что процентная ставка по ней самая маленькая по сравнению с другими, а вот в примере внизу таблицы ежемесячные оплаты почти самые большие. Я что-то не заметил в условиях?
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:56

Re: Альфа-Банк

Альфа, пожалуйста, у нас тут реформа на энерго рынке. Поставщики, обслуживатели и все такое. А у вас все тот же ДТЕК в счетах.
Пожалуйста, сделайте возможность платить по новому.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:41

  Ivanhoe написав:Вот что обнаружил в последнее время, возможно представитель сможет объяснить:

1. В субботу глючили остатки по трем картам, где-то по 6000 грн в минус. Делал платеж в 7:10 - остаток стал 3453.15, а вот в 12:43 при попытке оплаты получил отказ и сообщение что у меня -2331.85 Зайдя в приложение увидел что по трем картам недостача. Со временем остатки по картам пришли в норму, одна за одной

2. Делал оплату в убер, по счету было 62.07, после проводки в веб показывает что сумма изменилась и стала 62.29, а в мобильной версии осталась прежней. То есть разные клиенты показывают разную сумму на одну и ту же операцию

3. Просматривал тарифы по платиновой максимум, обратил внимание что процентная ставка по ней самая маленькая по сравнению с другими, а вот в примере внизу таблицы ежемесячные оплаты почти самые большие. Я что-то не заметил в условиях?

Добрый день, Ivanhoe.
1. В субботу был тех. сбой и остатки, действительно, отображались не верно;
2. По операциям Убер: сумма изначально блокируется на тот день, когда Вы проводите операцию, а факт. списывается по курсу, который проходит на день списания;
3. По этому пункту уточняю.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:09

  vano80 написав:Альфа, пожалуйста, у нас тут реформа на энерго рынке. Поставщики, обслуживатели и все такое. А у вас все тот же ДТЕК в счетах.
Пожалуйста, сделайте возможность платить по новому.

Добрый день,vano80. В работе :evil: О сроках пока сориентировать не могу :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:53

  Alfa_Bank написав:
  Ivanhoe написав:Вот что обнаружил в последнее время, возможно представитель сможет объяснить:

1. В субботу глючили остатки по трем картам, где-то по 6000 грн в минус. Делал платеж в 7:10 - остаток стал 3453.15, а вот в 12:43 при попытке оплаты получил отказ и сообщение что у меня -2331.85 Зайдя в приложение увидел что по трем картам недостача. Со временем остатки по картам пришли в норму, одна за одной

2. Делал оплату в убер, по счету было 62.07, после проводки в веб показывает что сумма изменилась и стала 62.29, а в мобильной версии осталась прежней. То есть разные клиенты показывают разную сумму на одну и ту же операцию

3. Просматривал тарифы по платиновой максимум, обратил внимание что процентная ставка по ней самая маленькая по сравнению с другими, а вот в примере внизу таблицы ежемесячные оплаты почти самые большие. Я что-то не заметил в условиях?

Добрый день, Ivanhoe.
1. В субботу был тех. сбой и остатки, действительно, отображались не верно;
2. По операциям Убер: сумма изначально блокируется на тот день, когда Вы проводите операцию, а факт. списывается по курсу, который проходит на день списания;
3. По этому пункту уточняю.


По уберу наверное настолько много вопросов о конвертации что вы ответили не вникнув внимательно в мою ситуацию :D
после проводки в веб показывает что сумма изменилась и стала 62.29, а в мобильной версии осталась прежней.

То есть вот уже пять дней по одной и той же операции в вебе и мобильном клиенте отображается разная сумма.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:54

Re: Альфа-Банк

  Ivanhoe написав:То есть вот уже пять дней по одной и той же операции в вебе и мобильном клиенте отображается разная сумма.

Вам шашечки или ехать (на убере:)). Тоже замечал. В МАБе все правильно, все цифры сходятся, что еще надо. считайте что это косметический дефект такой)
Сейчас полезут исправлять, сломают что-то более важное, пусть лучше так будет.:)
alik03
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:03

  alik03 написав:Вам шашечки или ехать (на убере:)). Тоже замечал. В МАБе все правильно, все цифры сходятся, что еще надо. считайте что это косметический дефект такой)
Сейчас полезут исправлять, сломают что-то более важное, пусть лучше так будет.:)


Каюсь :)
Ivanhoe
 
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