а де є розшифровка зносок в цьому анонсі із 15го числа?
дякую
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Додано: Пон 18 лют, 2019 20:07
Alfa_Bank
а де є розшифровка зносок в цьому анонсі із 15го числа?
дякую
+50грн !
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Додано: Пон 18 лют, 2019 20:18
Основний файл пакетний в студію.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Пон 18 лют, 2019 20:47
Re: Альфа-Банк
Alfa_bank, если мне из-за границы сделали перевод на старый счет 2625 (свифтом) (карта ультра дол) он зачислиться? Или уже ждать возврат и повторно отправлять?
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