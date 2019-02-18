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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6787678867896790

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:07

Alfa_Bank

а де є розшифровка зносок в цьому анонсі із 15го числа?
дякую

https://alfabank.ua/upload/Changes-Tari ... 2.2019.pdf
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:18

  greenozon написав:Alfa_Bank

а де є розшифровка зносок в цьому анонсі із 15го числа?
дякую

https://alfabank.ua/upload/Changes-Tari ... 2.2019.pdf

Основний файл пакетний в студію.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:47

Re: Альфа-Банк

Alfa_bank, если мне из-за границы сделали перевод на старый счет 2625 (свифтом) (карта ультра дол) он зачислиться? Или уже ждать возврат и повторно отправлять?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:26

  Vorlon написав:Alfa_Bank
На прошлой неделе был ДР и впервые банк за несколько лет не поздравил даже СМС-кой... Мелочь, но немного удивило, тем более, что у меня якобы персональный менеджер есть...


Вітаю!
Нехай збуваються найзаповітніші мрії! ;)
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