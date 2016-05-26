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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6787678867896790

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:07

Alfa_Bank

а де є розшифровка зносок в цьому анонсі із 15го числа?
дякую

https://alfabank.ua/upload/Changes-Tari ... 2.2019.pdf
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:18

  greenozon написав:Alfa_Bank

а де є розшифровка зносок в цьому анонсі із 15го числа?
дякую

https://alfabank.ua/upload/Changes-Tari ... 2.2019.pdf

Основний файл пакетний в студію.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:47

Re: Альфа-Банк

Alfa_bank, если мне из-за границы сделали перевод на старый счет 2625 (свифтом) (карта ультра дол) он зачислиться? Или уже ждать возврат и повторно отправлять?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:26

  Vorlon написав:Alfa_Bank
На прошлой неделе был ДР и впервые банк за несколько лет не поздравил даже СМС-кой... Мелочь, но немного удивило, тем более, что у меня якобы персональный менеджер есть...


Вітаю!
Нехай збуваються найзаповітніші мрії! ;)
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 08:14

  Ivanhoe написав:
  Alfa_Bank написав:
  Ivanhoe написав:Вот что обнаружил в последнее время, возможно представитель сможет объяснить:

1. В субботу глючили остатки по трем картам, где-то по 6000 грн в минус. Делал платеж в 7:10 - остаток стал 3453.15, а вот в 12:43 при попытке оплаты получил отказ и сообщение что у меня -2331.85 Зайдя в приложение увидел что по трем картам недостача. Со временем остатки по картам пришли в норму, одна за одной

2. Делал оплату в убер, по счету было 62.07, после проводки в веб показывает что сумма изменилась и стала 62.29, а в мобильной версии осталась прежней. То есть разные клиенты показывают разную сумму на одну и ту же операцию

3. Просматривал тарифы по платиновой максимум, обратил внимание что процентная ставка по ней самая маленькая по сравнению с другими, а вот в примере внизу таблицы ежемесячные оплаты почти самые большие. Я что-то не заметил в условиях?

Добрый день, Ivanhoe.
1. В субботу был тех. сбой и остатки, действительно, отображались не верно;
2. По операциям Убер: сумма изначально блокируется на тот день, когда Вы проводите операцию, а факт. списывается по курсу, который проходит на день списания;
3. По этому пункту уточняю.


По уберу наверное настолько много вопросов о конвертации что вы ответили не вникнув внимательно в мою ситуацию :D
после проводки в веб показывает что сумма изменилась и стала 62.29, а в мобильной версии осталась прежней.

То есть вот уже пять дней по одной и той же операции в вебе и мобильном клиенте отображается разная сумма.

Ivanhoe, доброе утро. Дайте ИНН, проверю.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 08:28

  greenozon написав:Alfa_Bank

а де є розшифровка зносок в цьому анонсі із 15го числа?
дякую

https://alfabank.ua/upload/Changes-Tari ... 2.2019.pdf

greenozon, доброго ранку. Розшифровка в основному документі на сайті - https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comfort-ultra-black_15.02.19.pdf (сьогодні-завтра внесемо зміни з новини).
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 08:36

  ol_zy написав:Alfa_bank, если мне из-за границы сделали перевод на старый счет 2625 (свифтом) (карта ультра дол) он зачислиться? Или уже ждать возврат и повторно отправлять?

ol_zy, доброе утро. Уточняю, отпишусь.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 09:13

  Alfa_Bank написав:
  Ivanhoe написав:3. Просматривал тарифы по платиновой максимум, обратил внимание что процентная ставка по ней самая маленькая по сравнению с другими, а вот в примере внизу таблицы ежемесячные оплаты почти самые большие. Я что-то не заметил в условиях?


Это расчет эффективной ставки. Так как в стоимость годового обслуживания по Максимум Платинум включены комиссии за страховку и консьерж-сервис, а эти комиссии не попадают в льготный период, выходит, что по данному продукту может быть эффективная ставка выше, нежели в других. Все расчеты идут как пример (описан выше таблицы), по причине того, что расходы по карте каждого клиента могут отличаться.
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