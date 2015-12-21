Ivanhoe написав:

Вот что обнаружил в последнее время, возможно представитель сможет объяснить:1. В субботу глючили остатки по трем картам, где-то по 6000 грн в минус. Делал платеж в 7:10 - остаток стал 3453.15, а вот в 12:43 при попытке оплаты получил отказ и сообщение что у меня -2331.85 Зайдя в приложение увидел что по трем картам недостача. Со временем остатки по картам пришли в норму, одна за одной2. Делал оплату в убер, по счету было 62.07, после проводки в веб показывает что сумма изменилась и стала 62.29, а в мобильной версии осталась прежней. То есть разные клиенты показывают разную сумму на одну и ту же операцию3. Просматривалпо платиновой максимум, обратил внимание что процентная ставка по ней самая маленькая по сравнению с другими, а вот в примере внизу таблицы ежемесячные оплаты почти самые большие. Я что-то не заметил в условиях?