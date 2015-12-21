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Ivanhoe написав:Вот что обнаружил в последнее время, возможно представитель сможет объяснить:
1. В субботу глючили остатки по трем картам, где-то по 6000 грн в минус. Делал платеж в 7:10 - остаток стал 3453.15, а вот в 12:43 при попытке оплаты получил отказ и сообщение что у меня -2331.85 Зайдя в приложение увидел что по трем картам недостача. Со временем остатки по картам пришли в норму, одна за одной
2. Делал оплату в убер, по счету было 62.07, после проводки в веб показывает что сумма изменилась и стала 62.29, а в мобильной версии осталась прежней. То есть разные клиенты показывают разную сумму на одну и ту же операцию
3. Просматривал тарифы по платиновой максимум, обратил внимание что процентная ставка по ней самая маленькая по сравнению с другими, а вот в примере внизу таблицы ежемесячные оплаты почти самые большие. Я что-то не заметил в условиях?
Добрый день, Ivanhoe. 1. В субботу был тех. сбой и остатки, действительно, отображались не верно; 2. По операциям Убер: сумма изначально блокируется на тот день, когда Вы проводите операцию, а факт. списывается по курсу, который проходит на день списания; 3. По этому пункту уточняю.
По уберу наверное настолько много вопросов о конвертации что вы ответили не вникнув внимательно в мою ситуацию
после проводки в веб показывает что сумма изменилась и стала 62.29, а в мобильной версии осталась прежней.
То есть вот уже пять дней по одной и той же операции в вебе и мобильном клиенте отображается разная сумма.
Ivanhoe написав:3. Просматривал тарифы по платиновой максимум, обратил внимание что процентная ставка по ней самая маленькая по сравнению с другими, а вот в примере внизу таблицы ежемесячные оплаты почти самые большие. Я что-то не заметил в условиях?
Это расчет эффективной ставки. Так как в стоимость годового обслуживания по Максимум Платинум включены комиссии за страховку и консьерж-сервис, а эти комиссии не попадают в льготный период, выходит, что по данному продукту может быть эффективная ставка выше, нежели в других. Все расчеты идут как пример (описан выше таблицы), по причине того, что расходы по карте каждого клиента могут отличаться.
Вітаю банк з новим клієнтом. Але щось тут якась "зрада"... не очевидно ні чорта. Ребус на ребусі!
1. Чому в мене картки (максимум, комфорт) заблоковані? Тисну великі кнопки "розблокувати" і нічого не відбувається. І це незважаючи на те, що прийшла якась смс щодо податкової, і що карту (яку саме не вказано) розблоковано. Що за хрінь?.. 2. Що таке активувати картку? Ну здрасьтє! Чим відрізняється від розблокувати? 3. Що таке основна картка? Блін, капєц!.. Яку краще вказувати - дебетну чи кредитну? 4. Як вимкнути SMS-інформування за картками? Воно мені наф не треба за гроші! 5. В супербонуси взагалі не пускає, пише "Щось пішло не так". Вже мат-перемат! Що пішло не так?