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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6788678967906791

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:23

  Prestol написав:Вітаю банк з новим клієнтом. Але щось тут якась "зрада"... не очевидно ні чорта. Ребус на ребусі!

1. Чому в мене картки (максимум, комфорт) заблоковані? Тисну великі кнопки "розблокувати" і нічого не відбувається. І це незважаючи на те, що прийшла якась смс щодо податкової, і що карту (яку саме не вказано) розблоковано. Що за хрінь?.. :evil:
2. Що таке активувати картку? Ну здрасьтє! :evil: Чим відрізняється від розблокувати?
3. Що таке основна картка? Блін, капєц!.. :evil: Яку краще вказувати - дебетну чи кредитну?
4. Як вимкнути SMS-інформування за картками? Воно мені наф не треба за гроші! :evil:
5. В супербонуси взагалі не пускає, пише "Щось пішло не так". Вже мат-перемат! :evil: Що пішло не так?

Prestol, доброго дня.
1. Активація картки доступна: - в розділі «Сервіси» - «Для карток» - «Активація картки»; - кнопка «Сервіси» - «Активація картки» на самій картці.

2. Опція «Активувати картку» використовується для нових карток. Опція «Розблокувати» потрібна тоді, коли після блокування картки через МАБ, ви хочете її розблокувати (це вже після активації).

3. Опція «Основна картка» дозволяє вибрати продукт, який система буде автоматично пропонувати при формуванні платежів через МАБ як рахунок для списання коштів. Яку краще вказати – вирішувати вам.

4. Після активації карток, через мобільний додаток можна перейти на PUSH-повідомлення, вони безкоштовні.

5. Можливість обрати підвищені категорії для нарахування бонусів стає доступною протягом 3х робочих днів з моменту підписання договору, а також, версія Андроїд на мобільному пристрої повинна бути 4.4 и вище. При виникненні такої помилки, натискайте "ОК" та обирайте категорії.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 6788678967906791
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