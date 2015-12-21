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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6788678967906791

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:23

  Prestol написав:Вітаю банк з новим клієнтом. Але щось тут якась "зрада"... не очевидно ні чорта. Ребус на ребусі!

1. Чому в мене картки (максимум, комфорт) заблоковані? Тисну великі кнопки "розблокувати" і нічого не відбувається. І це незважаючи на те, що прийшла якась смс щодо податкової, і що карту (яку саме не вказано) розблоковано. Що за хрінь?.. :evil:
2. Що таке активувати картку? Ну здрасьтє! :evil: Чим відрізняється від розблокувати?
3. Що таке основна картка? Блін, капєц!.. :evil: Яку краще вказувати - дебетну чи кредитну?
4. Як вимкнути SMS-інформування за картками? Воно мені наф не треба за гроші! :evil:
5. В супербонуси взагалі не пускає, пише "Щось пішло не так". Вже мат-перемат! :evil: Що пішло не так?

Prestol, доброго дня.
1. Активація картки доступна: - в розділі «Сервіси» - «Для карток» - «Активація картки»; - кнопка «Сервіси» - «Активація картки» на самій картці.

2. Опція «Активувати картку» використовується для нових карток. Опція «Розблокувати» потрібна тоді, коли після блокування картки через МАБ, ви хочете її розблокувати (це вже після активації).

3. Опція «Основна картка» дозволяє вибрати продукт, який система буде автоматично пропонувати при формуванні платежів через МАБ як рахунок для списання коштів. Яку краще вказати – вирішувати вам.

4. Після активації карток, через мобільний додаток можна перейти на PUSH-повідомлення, вони безкоштовні.

5. Можливість обрати підвищені категорії для нарахування бонусів стає доступною протягом 3х робочих днів з моменту підписання договору, а також, версія Андроїд на мобільному пристрої повинна бути 4.4 и вище. При виникненні такої помилки, натискайте "ОК" та обирайте категорії.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:28

Re: Альфа-Банк

Майальфа самостоятельно обнулил мой Доходный сейф, переведя всю заначку на карту. Ни смс, ничего - узнала случайно, когда платила картой в магазине, т.к. сумма увеличилась. Сначала решила, что вернули мой платеж по коммуналке, но цифры не те. Для получения процентов еще рано. Загадка.
Вернулась домой - перевела обратно на ДС. И смс с кодом пришло, и уменьшенная сумма на карте. Но мне непонятно, почему это случилось.
Не нравится мне такая инициатива.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:32

  Hella написав:Майальфа самостоятельно обнулил мой Доходный сейф, переведя всю заначку на карту. Ни смс, ничего - узнала случайно, когда платила картой в магазине, т.к. сумма увеличилась. Сначала решила, что вернули мой платеж по коммуналке, но цифры не те. Для получения процентов еще рано. Загадка.
Вернулась домой - перевела обратно на ДС. И смс с кодом пришло, и уменьшенная сумма на карте. Но мне непонятно, почему это случилось.
Не нравится мне такая инициатива.

Hella, добрый день. Дайте номер карточного счета в ЛС, посмотрю что случилось.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:35

  Hella написав:Но мне непонятно, почему это случилось.

Это технический овердрафт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:36

  Hella написав:Майальфа самостоятельно обнулил мой Доходный сейф, переведя всю заначку на карту. Ни смс, ничего - узнала случайно, когда платила картой в магазине, т.к. сумма увеличилась. Сначала решила, что вернули мой платеж по коммуналке, но цифры не те. Для получения процентов еще рано. Загадка.
Вернулась домой - перевела обратно на ДС. И смс с кодом пришло, и уменьшенная сумма на карте. Но мне непонятно, почему это случилось.
Не нравится мне такая инициатива.

Пополнение карты р2р -> перевод на депо, дох.сейф, по реквизитам на др.банк -> компенсация овердрафта с дох.сейфа. Посмотрите по выписке даты списаний по пополнениям карты и расходам с неё
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vollena71
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