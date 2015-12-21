Prestol написав:Вітаю банк з новим клієнтом. Але щось тут якась "зрада"... не очевидно ні чорта. Ребус на ребусі!
1. Чому в мене картки (максимум, комфорт) заблоковані? Тисну великі кнопки "розблокувати" і нічого не відбувається. І це незважаючи на те, що прийшла якась смс щодо податкової, і що карту (яку саме не вказано) розблоковано. Що за хрінь?.. 2. Що таке активувати картку? Ну здрасьтє! Чим відрізняється від розблокувати? 3. Що таке основна картка? Блін, капєц!.. Яку краще вказувати - дебетну чи кредитну? 4. Як вимкнути SMS-інформування за картками? Воно мені наф не треба за гроші! 5. В супербонуси взагалі не пускає, пише "Щось пішло не так". Вже мат-перемат! Що пішло не так?
Prestol, доброго дня. 1. Активація картки доступна: - в розділі «Сервіси» - «Для карток» - «Активація картки»; - кнопка «Сервіси» - «Активація картки» на самій картці.
2. Опція «Активувати картку» використовується для нових карток. Опція «Розблокувати» потрібна тоді, коли після блокування картки через МАБ, ви хочете її розблокувати (це вже після активації).
3. Опція «Основна картка» дозволяє вибрати продукт, який система буде автоматично пропонувати при формуванні платежів через МАБ як рахунок для списання коштів. Яку краще вказати – вирішувати вам.
4. Після активації карток, через мобільний додаток можна перейти на PUSH-повідомлення, вони безкоштовні.
5. Можливість обрати підвищені категорії для нарахування бонусів стає доступною протягом 3х робочих днів з моменту підписання договору, а також, версія Андроїд на мобільному пристрої повинна бути 4.4 и вище. При виникненні такої помилки, натискайте "ОК" та обирайте категорії.
Майальфа самостоятельно обнулил мой Доходный сейф, переведя всю заначку на карту. Ни смс, ничего - узнала случайно, когда платила картой в магазине, т.к. сумма увеличилась. Сначала решила, что вернули мой платеж по коммуналке, но цифры не те. Для получения процентов еще рано. Загадка. Вернулась домой - перевела обратно на ДС. И смс с кодом пришло, и уменьшенная сумма на карте. Но мне непонятно, почему это случилось. Не нравится мне такая инициатива.
Hella написав:Майальфа самостоятельно обнулил мой Доходный сейф, переведя всю заначку на карту. Ни смс, ничего - узнала случайно, когда платила картой в магазине, т.к. сумма увеличилась. Сначала решила, что вернули мой платеж по коммуналке, но цифры не те. Для получения процентов еще рано. Загадка. Вернулась домой - перевела обратно на ДС. И смс с кодом пришло, и уменьшенная сумма на карте. Но мне непонятно, почему это случилось. Не нравится мне такая инициатива.
Hella, добрый день. Дайте номер карточного счета в ЛС, посмотрю что случилось.
Hella написав:Майальфа самостоятельно обнулил мой Доходный сейф, переведя всю заначку на карту. Ни смс, ничего - узнала случайно, когда платила картой в магазине, т.к. сумма увеличилась. Сначала решила, что вернули мой платеж по коммуналке, но цифры не те. Для получения процентов еще рано. Загадка. Вернулась домой - перевела обратно на ДС. И смс с кодом пришло, и уменьшенная сумма на карте. Но мне непонятно, почему это случилось. Не нравится мне такая инициатива.
Пополнение карты р2р -> перевод на депо, дох.сейф, по реквизитам на др.банк -> компенсация овердрафта с дох.сейфа. Посмотрите по выписке даты списаний по пополнениям карты и расходам с неё
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Alfa_Bank написав:Опція «Основна картка» дозволяє вибрати продукт, який система буде автоматично пропонувати при формуванні платежів через МАБ як рахунок для списання коштів. Яку краще вказати – вирішувати вам
только если вы выбрали "основной картой" дебетку и вам надо сделать подряд 10 СЭПов (например), то на 7-м или 8-м вместо "основной карты" мистически подтянется кредитка, и если прокукарекать, то спишется с неё безотзывный СЭП с соответствующей комиссией. Этот глюк альфу просят исправить уже года 3
Alfa_Bank написав:Можливість обрати підвищені категорії для нарахування бонусів стає доступною протягом 3х робочих днів з моменту підписання договору, а також, версія Андроїд на мобільному пристрої повинна бути 4.4 и вище. При виникненні такої помилки, натискайте "ОК" та обирайте категорії.
apollo написав: только если вы выбрали "основной картой" дебетку...
Я так і не зрозумів, на що впливає "основність" карти. І яку картку варто обрати основною.
apollo написав: на iOS12.1.4. та же постоянная ошибка
Бонусів не буде?!
Prestol, основна картка – це та, з якої система в першу чергу пропонує відправити платежі (перекази, оплати комунальних послуг і т.п.). В тарифах кредитних карток часто є додаткові комісії за такі платежі, тому краще вказувати дебетну картку як основну. А так, на ваш розсуд. Для iOS обмежень немає. Якщо ви вже активували вашу картку, чекаєте 3 робочих дні (необхідні для активації програми лояльності) і можете обрати супербонуси. Якщо клієнт користується вкладкою супербонусів вперше (раніше не обирав категорії), то історія вибору категорії за минулий місяць буде порожня и буде виникати помилка «Щось пішло не так». Просто натискаєте «ОК» і робите вибір після підключення до програми лояльності в установлений умовами термін. Будуть виникати труднощі, пишіть ІПН, перевіримо.