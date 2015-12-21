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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789679067916792

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:31

Re: Альфа-Банк

apollo написав:только если вы выбрали "основной картой" дебетку и вам надо сделать подряд 10 СЭПов (например), то на 7-м или 8-м вместо "основной карты" мистически подтянется кредитка, и если прокукарекать, то спишется с неё безотзывный СЭП с соответствующей комиссией. Этот глюк альфу просят исправить уже года 3

є підозра, що це не глюк, а так задумано ;)
casper12
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:32

  apollo написав:
  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:Можливість обрати підвищені категорії для нарахування бонусів стає доступною протягом 3х робочих днів з моменту підписання договору, а також, версія Андроїд на мобільному пристрої повинна бути 4.4 и вище. При виникненні такої помилки, натискайте "ОК" та обирайте категорії.

на iOS12.1.4. та же постоянная ошибка

apollo, добрый день. Для iOS ограничений нет. Пробовали нажимать "ОК", обновлять приложение? Если выбор после данных действий не доступен, напишите, проверим.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:11

Alfa_Bank, vollena71, Вкладчик1234 - спасибо, буду знать.
Hella
 
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