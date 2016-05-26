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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789679067916792

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:31

Re: Альфа-Банк

apollo написав:только если вы выбрали "основной картой" дебетку и вам надо сделать подряд 10 СЭПов (например), то на 7-м или 8-м вместо "основной карты" мистически подтянется кредитка, и если прокукарекать, то спишется с неё безотзывный СЭП с соответствующей комиссией. Этот глюк альфу просят исправить уже года 3

є підозра, що це не глюк, а так задумано ;)
casper12
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:32

  apollo написав:
  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:Можливість обрати підвищені категорії для нарахування бонусів стає доступною протягом 3х робочих днів з моменту підписання договору, а також, версія Андроїд на мобільному пристрої повинна бути 4.4 и вище. При виникненні такої помилки, натискайте "ОК" та обирайте категорії.

на iOS12.1.4. та же постоянная ошибка

apollo, добрый день. Для iOS ограничений нет. Пробовали нажимать "ОК", обновлять приложение? Если выбор после данных действий не доступен, напишите, проверим.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:11

Alfa_Bank, vollena71, Вкладчик1234 - спасибо, буду знать.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:11

  Alfa_Bank написав:Будуть виникати труднощі, пишіть ІПН, перевіримо.


Тепер більш-менш зрозуміло. Дякую.
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 22:07

  casper12 написав:
apollo написав:только если вы выбрали "основной картой" дебетку и вам надо сделать подряд 10 СЭПов (например), то на 7-м или 8-м вместо "основной карты" мистически подтянется кредитка, и если прокукарекать, то спишется с неё безотзывный СЭП с соответствующей комиссией. Этот глюк альфу просят исправить уже года 3

є підозра, що це не глюк, а так задумано ;)



Не пидозра а абсолютная уверенность. Слет происходит неожиданно. Сталкивался с этим. И как раз когда отправляеш массу СЭПов . Расчет на невнимательность.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:44

  apollo написав:
  Alfa_Bank написав:Опція «Основна картка» дозволяє вибрати продукт, який система буде автоматично пропонувати при формуванні платежів через МАБ як рахунок для списання коштів. Яку краще вказати – вирішувати вам

только если вы выбрали "основной картой" дебетку и вам надо сделать подряд 10 СЭПов (например), то на 7-м или 8-м вместо "основной карты" мистически подтянется кредитка, и если прокукарекать, то спишется с неё безотзывный СЭП с соответствующей комиссией. Этот глюк альфу просят исправить уже года 3

Я в таких случаях временно блокирую кредитку, вроде бы, помогает.
SiViG
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:24

  SiViG написав:
  apollo написав:
  Alfa_Bank написав:Опція «Основна картка» дозволяє вибрати продукт, який система буде автоматично пропонувати при формуванні платежів через МАБ як рахунок для списання коштів. Яку краще вказати – вирішувати вам

только если вы выбрали "основной картой" дебетку и вам надо сделать подряд 10 СЭПов (например), то на 7-м или 8-м вместо "основной карты" мистически подтянется кредитка, и если прокукарекать, то спишется с неё безотзывный СЭП с соответствующей комиссией. Этот глюк альфу просят исправить уже года 3

Я в таких случаях временно блокирую кредитку, вроде бы, помогает.

И что, подтвержденный платёж не уходит?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:34

Alfa_Bank, а де в Кэш'Ю категория "Кафе, бари, ресторани"?
https://cashuclub.com.ua/rules/superbonus_mobile.html
У Максимки за это КБ5% давали :!:
А тут шо, теперь даже не предвидится на обеде сэкономить у Пузатой Хаті? :cry: :cry: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:37

  clientage написав:Alfa_Bank, а де в Кэш'Ю категория "Кафе, бари, ресторани"?
https://cashuclub.com.ua/rules/superbonus_mobile.html
У Максимки за это КБ5% давали :!:
А тут шо, теперь даже не предвидится на обеде сэкономить у Пузатой Хаті? :cry: :cry: :lol:


Переходите на диету и активию из бутылочки. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:58

  clientage написав:Alfa_Bank, а де в Кэш'Ю категория "Кафе, бари, ресторани"?
https://cashuclub.com.ua/rules/superbonus_mobile.html
У Максимки за это КБ5% давали :!:
А тут шо, теперь даже не предвидится на обеде сэкономить у Пузатой Хаті? :cry: :cry: :lol:

Clientage, добрый день. Категория для повышенного начисления бонусов – «Кафе та ресторани - покупки в ресторанах, кафе, барах тощо. Коди MCC: 5811, 5812, 5813, 5814» - указана в официальных правилах программы лояльности по ссылке - https://cashuclub.com.ua/regulations. Информацию по ссылке, что вы указали, добавим.
Alfa_Bank
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