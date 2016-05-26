apollo написав:только если вы выбрали "основной картой" дебетку и вам надо сделать подряд 10 СЭПов (например), то на 7-м или 8-м вместо "основной карты" мистически подтянется кредитка, и если прокукарекать, то спишется с неё безотзывный СЭП с соответствующей комиссией. Этот глюк альфу просят исправить уже года 3
Alfa_Bank написав:Можливість обрати підвищені категорії для нарахування бонусів стає доступною протягом 3х робочих днів з моменту підписання договору, а також, версія Андроїд на мобільному пристрої повинна бути 4.4 и вище. При виникненні такої помилки, натискайте "ОК" та обирайте категорії.
на iOS12.1.4. та же постоянная ошибка
apollo, добрый день. Для iOS ограничений нет. Пробовали нажимать "ОК", обновлять приложение? Если выбор после данных действий не доступен, напишите, проверим.
apollo написав:только если вы выбрали "основной картой" дебетку и вам надо сделать подряд 10 СЭПов (например), то на 7-м или 8-м вместо "основной карты" мистически подтянется кредитка, и если прокукарекать, то спишется с неё безотзывный СЭП с соответствующей комиссией. Этот глюк альфу просят исправить уже года 3
є підозра, що це не глюк, а так задумано
Не пидозра а абсолютная уверенность. Слет происходит неожиданно. Сталкивался с этим. И как раз когда отправляеш массу СЭПов . Расчет на невнимательность.
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Alfa_Bank написав:Опція «Основна картка» дозволяє вибрати продукт, який система буде автоматично пропонувати при формуванні платежів через МАБ як рахунок для списання коштів. Яку краще вказати – вирішувати вам
только если вы выбрали "основной картой" дебетку и вам надо сделать подряд 10 СЭПов (например), то на 7-м или 8-м вместо "основной карты" мистически подтянется кредитка, и если прокукарекать, то спишется с неё безотзывный СЭП с соответствующей комиссией. Этот глюк альфу просят исправить уже года 3
Я в таких случаях временно блокирую кредитку, вроде бы, помогает.
Alfa_Bank написав:Опція «Основна картка» дозволяє вибрати продукт, який система буде автоматично пропонувати при формуванні платежів через МАБ як рахунок для списання коштів. Яку краще вказати – вирішувати вам
только если вы выбрали "основной картой" дебетку и вам надо сделать подряд 10 СЭПов (например), то на 7-м или 8-м вместо "основной карты" мистически подтянется кредитка, и если прокукарекать, то спишется с неё безотзывный СЭП с соответствующей комиссией. Этот глюк альфу просят исправить уже года 3
Я в таких случаях временно блокирую кредитку, вроде бы, помогает.
Clientage, добрый день. Категория для повышенного начисления бонусов – «Кафе та ресторани - покупки в ресторанах, кафе, барах тощо. Коди MCC: 5811, 5812, 5813, 5814» - указана в официальных правилах программы лояльности по ссылке - https://cashuclub.com.ua/regulations. Информацию по ссылке, что вы указали, добавим.