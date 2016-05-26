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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6790679167926793

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:09

Alfa_Bank, дякую

ИсЧо

Вот у Альфы Пакеты юзаются с условной абонкой, однако понять выполнил или нет клиент необходимое условие на текущий момент самому клиенту трудновато -- банк НЕ предоставляет необходимых инструментов для этого.
Однако есть и другой -- лояльный подход к подобной проблеме. Например, с некоторых пор одна банка, тоже со своим продвинутым Диджитал Хабом, предложила простое, наглядное решение и для мабил- и для вэб-ИБ
Почему бы Альфе не перенять этот положительный опыт :idea: :idea:

Зображення

Прошу передать этот кЭйс Лёшику прямо в руки и хай наклеит большущий фиолетовый стикер с этой задачей поверх всех остальных :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:46

Re: Альфа-Банк

А які категорії є в супербонусах цього місяця (лютий)?
Prestol
 
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  #<1 ... 6790679167926793
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