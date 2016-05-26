ИсЧо
Вот у Альфы Пакеты юзаются с условной абонкой, однако понять выполнил или нет клиент необходимое условие на текущий момент самому клиенту трудновато -- банк НЕ предоставляет необходимых инструментов для этого.
Однако есть и другой -- лояльный подход к подобной проблеме. Например, с некоторых пор одна банка, тоже со своим продвинутым Диджитал Хабом, предложила простое, наглядное решение и для мабил- и для вэб-ИБ
Почему бы Альфе не перенять этот положительный опыт
Прошу передать этот кЭйс Лёшику прямо в руки и хай наклеит большущий фиолетовый стикер с этой задачей поверх всех остальных