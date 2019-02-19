Вот у Альфы Пакеты юзаются с условной абонкой, однако понять выполнил или нет клиент необходимое условие на текущий момент самому клиенту трудновато -- банк НЕ предоставляет необходимых инструментов для этого. Однако есть и другой -- лояльный подход к подобной проблеме. Например, с некоторых пор одна банка, тоже со своим продвинутым Диджитал Хабом, предложила простое, наглядное решение и для мабил- и для вэб-ИБ Почему бы Альфе не перенять этот положительный опыт
Прошу передать этот кЭйс Лёшику прямо в руки и хай наклеит большущий фиолетовый стикер с этой задачей поверх всех остальных
Вот у Альфы Пакеты юзаются с условной абонкой, однако понять выполнил или нет клиент необходимое условие на текущий момент самому клиенту трудновато -- банк НЕ предоставляет необходимых инструментов для этого. Однако есть и другой -- лояльный подход к подобной проблеме. Например, с некоторых пор одна банка, тоже со своим продвинутым Диджитал Хабом, предложила простое, наглядное решение и для мабил- и для вэб-ИБ Почему бы Альфе не перенять этот положительный опыт
Прошу передать этот кЭйс Лёшику прямо в руки и хай наклеит большущий фиолетовый стикер с этой задачей поверх всех остальных
Prestol написав:А які категорії є в супербонусах цього місяця (лютий)? Чи кожного місяця однаковий список для обирання?
Аптеки - 8 АЗС - 6 Одяг - 6 Прикраси та аксесуари - 25 Спорт та фітнес - 25 Квіти та сад - 40
К сожалению, эти цифирки (Х) нуна делить на 2... ну шобы получить %% от трат Кроме этого эти %% указаны ДО удержания налогофф Т.о. Х превращается в Х/2*0,805 кэшбэку на счету, который ещё и нуна умело обналичить
clientage написав:Т.о. Х превращается в Х/2*0,805 кэшбэку на счету, который ещё и нуна умело обналичить
"Вміло"?! А таке ще питання: чи немає різниці, розраховуватись кредитними коштами або власними?
Немає різниці, хранд мерсі банці за це Но при оплате кредитными нуна помнить об условной плате за РКО в РД, при этом понятие грейса, по сути дела, нивелируется А про "Вміло" вам нуна почитать условия для Кэш'Ю https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html банка уверяет, шо там всё прозрачно и доступно
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.