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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6791679267936794>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 958
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
150
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:09

Alfa_Bank, дякую

ИсЧо

Вот у Альфы Пакеты юзаются с условной абонкой, однако понять выполнил или нет клиент необходимое условие на текущий момент самому клиенту трудновато -- банк НЕ предоставляет необходимых инструментов для этого.
Однако есть и другой -- лояльный подход к подобной проблеме. Например, с некоторых пор одна банка, тоже со своим продвинутым Диджитал Хабом, предложила простое, наглядное решение и для мабил- и для вэб-ИБ
Почему бы Альфе не перенять этот положительный опыт :idea: :idea:

Зображення

Прошу передать этот кЭйс Лёшику прямо в руки и хай наклеит большущий фиолетовый стикер с этой задачей поверх всех остальных :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:46

Re: Альфа-Банк

А які категорії є в супербонусах цього місяця (лютий)?
Чи кожного місяця однаковий список для обирання?
Востаннє редагувалось Prestol в Сер 20 лют, 2019 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:56

  clientage написав:Alfa_Bank, дякую

ИсЧо

Вот у Альфы Пакеты юзаются с условной абонкой, однако понять выполнил или нет клиент необходимое условие на текущий момент самому клиенту трудновато -- банк НЕ предоставляет необходимых инструментов для этого.
Однако есть и другой -- лояльный подход к подобной проблеме. Например, с некоторых пор одна банка, тоже со своим продвинутым Диджитал Хабом, предложила простое, наглядное решение и для мабил- и для вэб-ИБ
Почему бы Альфе не перенять этот положительный опыт :idea: :idea:

Зображення

Прошу передать этот кЭйс Лёшику прямо в руки и хай наклеит большущий фиолетовый стикер с этой задачей поверх всех остальных :P

clientage, будет сделано :!:
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:02

  Prestol написав:А які категорії є в супербонусах цього місяця (лютий)?
Чи кожного місяця однаковий список для обирання?


Аптеки - 8
АЗС - 6
Одяг - 6
Прикраси та аксесуари - 25
Спорт та фітнес - 25
Квіти та сад - 40
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:06

  Alfa_Bank написав:
  Prestol написав:А які категорії є в супербонусах цього місяця (лютий)?
Чи кожного місяця однаковий список для обирання?


Аптеки - 8
АЗС - 6
Одяг - 6
Прикраси та аксесуари - 25
Спорт та фітнес - 25
Квіти та сад - 40

К сожалению, эти цифирки (Х) нуна делить на 2... ну шобы получить %% от трат
Кроме этого эти %% указаны ДО удержания налогофф
Т.о. Х превращается в Х/2*0,805 кэшбэку на счету, который ещё и нуна умело обналичить :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:20

  clientage написав:Т.о. Х превращается в Х/2*0,805 кэшбэку на счету, который ещё и нуна умело обналичить :(

"Вміло"?! :roll:
А таке ще питання: чи немає різниці, розраховуватись кредитними коштами або власними?
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:24

  Prestol написав:
  clientage написав:Т.о. Х превращается в Х/2*0,805 кэшбэку на счету, который ещё и нуна умело обналичить :(

"Вміло"?! :roll:
А таке ще питання: чи немає різниці, розраховуватись кредитними коштами або власними?

Немає різниці, хранд мерсі банці за це :lol:
Но при оплате кредитными нуна помнить об условной плате за РКО в РД, при этом понятие грейса, по сути дела, нивелируется :(
А про "Вміло" вам нуна почитать условия для Кэш'Ю
https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html
банка уверяет, шо там всё прозрачно и доступно :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:34

  clientage написав:Т.о. Х превращается в Х/2*0,805 кэшбэку на счету, который ещё и нуна умело обналичить :(

сумма будет еще меньше
я покупал цветы за 75 грн и было обещано балов по супербонусу *40
так вот баллов я получил меньше чем 1500.
у них хитрое округление. везде накалуют.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:36

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:меньше чем 1500.

А скільки?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:38

Re: Альфа-Банк

на несколько баллов меньше. в пределах 10.
но тут важен сам принцип что везде накалуют. даже на мелочи
mephala
 
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