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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:38
mephala написав: clientage написав:
Т.о. Х превращается в Х/2*0,805 кэшбэку на счету, который ещё и нуна умело обналичить
сумма будет еще меньше
я покупал цветы за 75 грн и было обещано балов по супербонусу *40
так вот баллов я получил меньше чем 1500.
у них хитрое округление. везде накалуют.
это не баллы, это ж орешки, они дробными ж не бывают и округлить их мона тока в меньшую сторону
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 20 лют, 2019 14:41
clientage написав: mephala написав: clientage написав:
Т.о. Х превращается в Х/2*0,805 кэшбэку на счету, который ещё и нуна умело обналичить
сумма будет еще меньше
я покупал цветы за 75 грн и было обещано балов по супербонусу *40
так вот баллов я получил меньше чем 1500.
у них хитрое округление. везде накалуют.
это не баллы, это ж орешки, они дробными ж не бывают и округлить их мона тока в меньшую сторону
точно
округлвниз(75*0,5;0)*40
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Додано: Сер 20 лют, 2019 15:08
Шановні форумчани!
Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, проголосувати ось тут
!
За бажанням напишіть, будь ласка, свої відгуки
Ваш голос для нас надзвичайно важливий)
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