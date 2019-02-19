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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6791679267936794

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 958
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
150
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:38

  mephala написав:
  clientage написав:Т.о. Х превращается в Х/2*0,805 кэшбэку на счету, который ещё и нуна умело обналичить :(

сумма будет еще меньше
я покупал цветы за 75 грн и было обещано балов по супербонусу *40
так вот баллов я получил меньше чем 1500.
у них хитрое округление. везде накалуют.

это не баллы, это ж орешки, они дробными ж не бывают и округлить их мона тока в меньшую сторону :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:41

  clientage написав:
  mephala написав:
  clientage написав:Т.о. Х превращается в Х/2*0,805 кэшбэку на счету, который ещё и нуна умело обналичить :(

сумма будет еще меньше
я покупал цветы за 75 грн и было обещано балов по супербонусу *40
так вот баллов я получил меньше чем 1500.
у них хитрое округление. везде накалуют.

это не баллы, это ж орешки, они дробными ж не бывают и округлить их мона тока в меньшую сторону :mrgreen:

точно
округлвниз(75*0,5;0)*40
:lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:08

Шановні форумчани!

Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, проголосувати ось тут !
За бажанням напишіть, будь ласка, свої відгуки :wink:

Ваш голос для нас надзвичайно важливий)

З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:50

  M-Audio написав:
  SiViG написав:
  apollo написав:
только если вы выбрали "основной картой" дебетку и вам надо сделать подряд 10 СЭПов (например), то на 7-м или 8-м вместо "основной карты" мистически подтянется кредитка, и если прокукарекать, то спишется с неё безотзывный СЭП с соответствующей комиссией. Этот глюк альфу просят исправить уже года 3

Я в таких случаях временно блокирую кредитку, вроде бы, помогает.

И что, подтвержденный платёж не уходит?

Нет, кредитка не подтягивается.
SiViG
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:51

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, дякую

ИсЧо

Вот у Альфы Пакеты юзаются с условной абонкой, однако понять выполнил или нет клиент необходимое условие на текущий момент самому клиенту трудновато -- банк НЕ предоставляет необходимых инструментов для этого.
Однако есть и другой -- лояльный подход к подобной проблеме. Например, с некоторых пор одна банка, тоже со своим продвинутым Диджитал Хабом, предложила простое, наглядное решение и для мабил- и для вэб-ИБ
Почему бы Альфе не перенять этот положительный опыт :idea: :idea:

Зображення

Прошу передать этот кЭйс Лёшику прямо в руки и хай наклеит большущий фиолетовый стикер с этой задачей поверх всех остальных :P

clientage, будет сделано :!:

Ждем фото с рабочего места!)
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:07

  SiViG написав:
  M-Audio написав:
  SiViG написав:х случаях временно блокирую кредитку, вроде бы, помогает.

И что, подтвержденный платёж не уходит?

Нет, кредитка не подтягивается.

Нее, так это вы блокируете карту ДО вааще всех платежей
А шо хитрого мона придумать если вдруХ случился залёт с кредиткой во время платежа? :evil:
У вот заметил, шо у меня теперь постоянно в апликухе подставляется дебетка, даже после 5..6 платёжек в течение 15 мин. Раньше (еще недели 2 назад) все время подставлялась кредитка. Т.е у меня явное покращення наблюдается, но я пока не расслабляюсь :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:53

  clientage написав:Прошу передать этот кЭйс Лёшику прямо в руки и хай наклеит большущий фиолетовый стикер с этой задачей поверх всех остальных :P

А кто это кейс родил ? Валя ? Зачот, хорошая тенденция !
Алла, конечно, такого не сделает,
ибо чем меньше клиент знает - тем крепче он спит, пока Алла его стрижет.
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:01

  clientage написав:Нее, так это вы блокируете карту ДО вааще всех платежей
А шо хитрого мона придумать если вдруХ случился залёт с кредиткой во время платежа? :evil:
У вот заметил, шо у меня теперь постоянно в апликухе подставляется дебетка, даже после 5..6 платёжек в течение 15 мин. Раньше (еще недели 2 назад) все время подставлялась кредитка. Т.е у меня явное покращення наблюдается, но я пока не расслабляюсь :wink:


Если бы они еще в шаблонах запоминали карту-источник, как в ТАСиных шаблонах - то вообще был бы шакардосик :)
curiousobro
 
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