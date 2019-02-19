apollo написав: только если вы выбрали "основной картой" дебетку и вам надо сделать подряд 10 СЭПов (например), то на 7-м или 8-м вместо "основной карты" мистически подтянется кредитка, и если прокукарекать, то спишется с неё безотзывный СЭП с соответствующей комиссией. Этот глюк альфу просят исправить уже года 3
Я в таких случаях временно блокирую кредитку, вроде бы, помогает.
Вот у Альфы Пакеты юзаются с условной абонкой, однако понять выполнил или нет клиент необходимое условие на текущий момент самому клиенту трудновато -- банк НЕ предоставляет необходимых инструментов для этого. Однако есть и другой -- лояльный подход к подобной проблеме. Например, с некоторых пор одна банка, тоже со своим продвинутым Диджитал Хабом, предложила простое, наглядное решение и для мабил- и для вэб-ИБ Почему бы Альфе не перенять этот положительный опыт
Прошу передать этот кЭйс Лёшику прямо в руки и хай наклеит большущий фиолетовый стикер с этой задачей поверх всех остальных
SiViG написав:х случаях временно блокирую кредитку, вроде бы, помогает.
И что, подтвержденный платёж не уходит?
Нет, кредитка не подтягивается.
Нее, так это вы блокируете карту ДО вааще всех платежей А шо хитрого мона придумать если вдруХ случился залёт с кредиткой во время платежа? У вот заметил, шо у меня теперь постоянно в апликухе подставляется дебетка, даже после 5..6 платёжек в течение 15 мин. Раньше (еще недели 2 назад) все время подставлялась кредитка. Т.е у меня явное покращення наблюдается, но я пока не расслабляюсь
clientage написав:Нее, так это вы блокируете карту ДО вааще всех платежей А шо хитрого мона придумать если вдруХ случился залёт с кредиткой во время платежа? У вот заметил, шо у меня теперь постоянно в апликухе подставляется дебетка, даже после 5..6 платёжек в течение 15 мин. Раньше (еще недели 2 назад) все время подставлялась кредитка. Т.е у меня явное покращення наблюдается, но я пока не расслабляюсь
Если бы они еще в шаблонах запоминали карту-источник, как в ТАСиных шаблонах - то вообще был бы шакардосик
clientage написав:Прошу передать этот кЭйс Лёшику прямо в руки и хай наклеит большущий фиолетовый стикер с этой задачей поверх всех остальных
А кто это кейс родил ? Валя ? Зачот, хорошая тенденция ! Алла, конечно, такого не сделает, ибо чем меньше клиент знает - тем крепче он спит, пока Алла его стрижет.
Угу Зато у Алки шикарный функционал в МАБе по всяким пополняшкам, главное понять шо тебе нуна А вот в апликухе до сих пор низзя замастырить новый шаблон, да еще и так, шобы он и в МАБе был доступен Я ща много катаюсь, вот осознал, шо наличие шаблонов нуна проверять заранее или подтягивать в мабилу/планшет вэб-версию