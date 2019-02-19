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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6792679367946795

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 958
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
150
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:02

  хуторянка написав: опцією замовлення валютних карток.

А толку від неї, якщо все одно топати у відділення, стояти в чергах? Хіба якщо картка фізична, іменна, то -1 відвідування? :roll:
Prestol
 
Повідомлень: 31
З нами з: 09.02.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:15

Закінчився вже другий робочий день після отримання карток... :cry:

Зображення

Наразі, все в них йде не так. :roll:

P.S. Ще й "тикають" - ніякої поваги.
Prestol
 
Повідомлень: 31
З нами з: 09.02.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 6792679367946795
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Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

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