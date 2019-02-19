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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 18:02
хуторянка написав:
опцією замовлення валютних карток.
А толку від неї, якщо все одно топати у відділення, стояти в чергах? Хіба якщо картка фізична, іменна, то -1 відвідування?
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Prestol
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Додано: Сер 20 лют, 2019 18:15
Закінчився вже другий робочий день після отримання карток...
Наразі, все в них йде не так.
P.S. Ще й "тикають" - ніякої поваги.
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Prestol
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