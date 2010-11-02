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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 18:02
хуторянка написав:
опцією замовлення валютних карток.
А толку від неї, якщо все одно топати у відділення, стояти в чергах? Хіба якщо картка фізична, іменна, то -1 відвідування?
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Prestol
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Додано: Сер 20 лют, 2019 18:15
Закінчився вже другий робочий день після отримання карток...
Наразі, все в них йде не так.
P.S. Ще й "тикають" - ніякої поваги.
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Prestol
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Додано: Сер 20 лют, 2019 23:40
proftpd66 написав:
Как настроить лимит на покупки в интернете?
Я вижу лимиты:Ліміт на покупкиЗагальний ліміт на зняття готівки та покупкиЛіміт на зняття готівки
Это все лимиты? Ліміт на покупки
- это и есть лимит на покупки и в термина, и в интернете?
Если я не хочу платить в интернете, то я не могу пользоваться картой??
PS: чувствую себя в дурдоме
Ну це ващє капєєєц!
Що далі, то сумніше.
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Prestol
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Додано: Сер 20 лют, 2019 23:47
Prestol написав: proftpd66 написав:
Как настроить лимит на покупки в интернете?
Я вижу лимиты:Ліміт на покупкиЗагальний ліміт на зняття готівки та покупкиЛіміт на зняття готівки
Это все лимиты? Ліміт на покупки
- это и есть лимит на покупки и в термина, и в интернете?
Если я не хочу платить в интернете, то я не могу пользоваться картой??
PS: чувствую себя в дурдоме
Ну це ващє капєєєц!
Що далі, то сумніше.
Не сумуйте. Тут всегда так весело было
Отдельного лимита на интернет нету, крутимся открытием отдельной допки для интернет платежей.
К тому же сейчас прикрутили 3д секур к платежам в интернет.
то есть все значительно лучше чем было.
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curiousobro
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Додано: Чет 21 лют, 2019 00:29
curiousobro
3д сек есть не у всех сайтов - потому отдельная допка для инета надежнее.
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mephala
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