А толку від неї, якщо все одно топати у відділення, стояти в чергах? Хіба якщо картка фізична, іменна, то -1 відвідування?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 18:02
Додано: Сер 20 лют, 2019 18:15
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:40
Ну це ващє капєєєц!
Що далі, то сумніше.
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:47
Не сумуйте. Тут всегда так весело было
Отдельного лимита на интернет нету, крутимся открытием отдельной допки для интернет платежей.
К тому же сейчас прикрутили 3д секур к платежам в интернет.
то есть все значительно лучше чем было.
Додано: Чет 21 лют, 2019 00:29
curiousobro
3д сек есть не у всех сайтов - потому отдельная допка для инета надежнее.
Додано: Чет 21 лют, 2019 00:55
Тут можно пойти дальше- лимит не спасет от мото транзакции,гори они пропадом.
Но наличие 3д сек позволяет банку проще проводить возврат, ведь транзакции без 3д это проблема того сайта,которые ее отключил.
А лучше бы смузисты прикрутили наконец лимиты для п2п и интернета в иб, по 2 карты на каждый счёт слегка озадачивают.
Додано: Чет 21 лют, 2019 08:31
Додано: Чет 21 лют, 2019 10:42
Alfa_Bank
День добрый, т.е good afternoon @Alfa_Bank
Имеется кредитка Альфа travel, приложение Альфа-мобайл(1.18.2) установленное на iOS 12.1.4
И что получилось, время на моб. девайсе стоит Лондон, Англия(разница в два часа со всемирным одесским ) и эта разница во времени меняет отображение расчетной даты по кредитке в альфа-Мобайл на один день проверил, что договор я заключал действительно 20.12.2018, а по лондонскому времени в приложении расчетная дата сместилась на 19-е число и в информации по карте показывает что договор номер такой то заключён 19 числа и следующий платёж будет сформирован 19-го!! Исправно оплатил всю задолженность 19-го как и говорилось в приложении, а 20- го провелось пару покупок и вечером РКО по задолженности на конец РЦ.
Как бы TRAVEL карта подразумевает смена часовых поясов на девайсах, но не смену отображения рд в приложении!
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:00
Alfa_Bank
Вот ставки и УСЛОВИЯ по текущим вкладам Альфа Депозит
Вот условия аХции +1пп
Почему мы сегодня не смогли разместиться по этой акции в отделении на вклад 50К, 6мес, с ПОПОЛНЕНИЕМ?
Почему пополнение для "аХции +1%" не доступно?
Где, в каком месте сайта или отделения (там тоже не нашли) размещаются актуальные ставки для Альфа Депозита под ахцию +1%?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:03
Alfa_Bank, заказал и получил валютные карты. 12.02 пришло смс, что карты заблокированы для подтверждения регистрации счетов в Налоговой администрации. Сегодня уже 21.02. Как долго будут регистрироваться счета и когда можно будет начать пользоваться валютными картами?
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