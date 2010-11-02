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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6793679467956796>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 958
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
150
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:02

  хуторянка написав: опцією замовлення валютних карток.

А толку від неї, якщо все одно топати у відділення, стояти в чергах? Хіба якщо картка фізична, іменна, то -1 відвідування? :roll:
Prestol
 
Повідомлень: 33
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:15

Закінчився вже другий робочий день після отримання карток... :cry:

Зображення

Наразі, все в них йде не так. :roll:

P.S. Ще й "тикають" - ніякої поваги.
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:40

  proftpd66 написав:Как настроить лимит на покупки в интернете?

Я вижу лимиты:
Ліміт на покупки
Загальний ліміт на зняття готівки та покупки
Ліміт на зняття готівки

Это все лимиты?

Ліміт на покупки - это и есть лимит на покупки и в термина, и в интернете?

Если я не хочу платить в интернете, то я не могу пользоваться картой??

PS: чувствую себя в дурдоме :)


Ну це ващє капєєєц! :shock: :evil:
Що далі, то сумніше.
Prestol
 
Повідомлень: 33
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:47

  Prestol написав:
  proftpd66 написав:Как настроить лимит на покупки в интернете?

Я вижу лимиты:
Ліміт на покупки
Загальний ліміт на зняття готівки та покупки
Ліміт на зняття готівки

Это все лимиты?

Ліміт на покупки - это и есть лимит на покупки и в термина, и в интернете?

Если я не хочу платить в интернете, то я не могу пользоваться картой??

PS: чувствую себя в дурдоме :)


Ну це ващє капєєєц! :shock: :evil:
Що далі, то сумніше.

Не сумуйте. Тут всегда так весело было :)

Отдельного лимита на интернет нету, крутимся открытием отдельной допки для интернет платежей.

К тому же сейчас прикрутили 3д секур к платежам в интернет.
то есть все значительно лучше чем было.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 00:29

curiousobro
3д сек есть не у всех сайтов - потому отдельная допка для инета надежнее.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 00:55

  mephala написав:curiousobro
3д сек есть не у всех сайтов - потому отдельная допка для инета надежнее.

Тут можно пойти дальше- лимит не спасет от мото транзакции,гори они пропадом.

Но наличие 3д сек позволяет банку проще проводить возврат, ведь транзакции без 3д это проблема того сайта,которые ее отключил.

А лучше бы смузисты прикрутили наконец лимиты для п2п и интернета в иб, по 2 карты на каждый счёт слегка озадачивают.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 08:31

  хуторянка написав:В новостях банка от 07,02,19 было сказано что- "Для тих, хто захоче відкрити валютний рахунок, оновлений додаток буде доповнений опцією замовлення валютних карток."
шо то не вижу :roll:
а Вы ?

хуторянка, доброе утро. Опция в работе, обещают до конца марта реализовать.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:42

Alfa_Bank
День добрый, т.е good afternoon @Alfa_Bank
Имеется кредитка Альфа travel, приложение Альфа-мобайл(1.18.2) установленное на iOS 12.1.4
И что получилось, время на моб. девайсе стоит Лондон, Англия(разница в два часа со всемирным одесским :D) и эта разница во времени меняет отображение расчетной даты по кредитке в альфа-Мобайл на один день :shock: проверил, что договор я заключал действительно 20.12.2018, а по лондонскому времени в приложении расчетная дата сместилась на 19-е число и в информации по карте показывает что договор номер такой то заключён 19 числа и следующий платёж будет сформирован 19-го!! Исправно оплатил всю задолженность 19-го как и говорилось в приложении, а 20- го провелось пару покупок и вечером РКО :twisted:по задолженности на конец РЦ.
Как бы TRAVEL карта подразумевает смена часовых поясов на девайсах, но не смену отображения рд в приложении!
AlexRS
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:00

Alfa_Bank
Вот ставки и УСЛОВИЯ по текущим вкладам Альфа Депозит
https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 901pdf.pdf
Вот условия аХции +1пп
https://alfabank.ua/upload/aksiya-depos ... dsotok.pdf

Почему мы сегодня не смогли разместиться по этой акции в отделении на вклад 50К, 6мес, с ПОПОЛНЕНИЕМ?
Почему пополнение для "аХции +1%" не доступно? :evil:
Где, в каком месте сайта или отделения (там тоже не нашли) размещаются актуальные ставки для Альфа Депозита под ахцию +1%? :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:03

Alfa_Bank, заказал и получил валютные карты. 12.02 пришло смс, что карты заблокированы для подтверждения регистрации счетов в Налоговой администрации. Сегодня уже 21.02. Как долго будут регистрироваться счета и когда можно будет начать пользоваться валютными картами?
Олег1964
 
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